наверх
17.01.201815:14
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Снижение стоимости бензина разорит сетевые АЗС - Рябцев

    (обновлено: )24010
    Импорт польского бензина не сможет повлиять на цену топлива в Украине, так же как и любой другой импортный продукт, подчеркнул эксперт Геннадий Рябцев.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Бензин в Украине продолжает прибавлять в цене. А-95 кое-где уже стоит более 32 гривен.

    При этом украинские компании возобновили импорт польского горючего. Наибольший объем импорта составил 3,2 тысяч тонн. В общем, за декабрь и первые 8 дней нового года, завезено около 7 тысяч тонн. В последний раз поставки польских бензинов в Украину осуществлялись в мае 2017 года.

    А тем временем из-за подорожания топлива украинцы призывают присоединиться к флешмобу. Водителей призывают не заправляться в течение месяца на крупных сетевых заправках, чтобы добиться снижения цен на бензин до 24-25 гривен за литр.

    Как можно добиться снижения цены на топливо, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що змінилося чи зміниться з поставками польського бензину в Україну?

    Цены на топливо в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Выше неба. Цены на топливо в Украине бьют рекорды

    — Нічого не змінилося, тому що "Орлен" — це ж транснаціональна компанія і постачання йшли з інших його заводів, наприклад литовського, румунських підприємств, з польських заводів, тобто тут нема чогось такого виняткового, тим більше що 3000, 4000 чи навіть 5000 тонн з огляду на обсяги щомісячного споживання вдесятеро, а то і більше, тому у мене це не викликає тут жодного подиву.

    Якщо брати місяць, які це обсяги споживання?

    — Якщо казати про бензин, вони коливаються на рівні 250-270 тисяч тонн на місяць. Дизпаливо, там трошки складніше динаміка, бо його споживається набагато більше під час посівної та жнив, а взимку майже знижується на 40-50% порівняно від цих показників.

    А структура походження?

    — Десь 15% — то нафтопродукти, бензин вітчизняного виробництва, десь 50-60% — це білоруське паливо, і потім приблизно по 10% — це литовський, польський, румунський бензин, може, якісь інші. В середньому по місяцю ми бачимо постачання з десяти і більше країн світу.

    Тобто польський бензин і раніше був на нашому ринку, просто ми трошки збільшили закупівлі?

    — Так. Тому що після дуже тривалих новорічних і різдвяних свят, коли всі трейдери починають закупляти нові партії палива, вони беруть те, що залишається на ринку, в даному випадку з'явився надлишок польського бензину, який було придбано.

    Раніше ми не купували цей бензин. Чому ми відмовилися…

    Автозаправочная станция
    REUTERS Max Rossi
    Бензин уже дороже 30 гривен: впереди только рост

    — Ні, ніякої відмови не було, просто з Білорусії везти паливо набагато вигідніше, ніж з Польщі. Тут налагоджено, все залежить від налагоджених зв'язків, тому у кожної компанії свої схеми, маршрути постачання, кожен вибирає для себе найкращого постачальника, з точки зору менших затрат на логістику.

    Такий флешмоб — чи це дієво? Чи зможе знизити ціни на пальне?

    — Дивний флешмоб, я не бачу жодного сенсу виступати з таким гаслом, тому що, по-перше, дуже дивний перелік тих мереж, у яких пропонується не купувати паливо, а по-друге, це навіть якщо трейдери зараз будуть працювати собі у збиток, тому вони зможуть знизити вартість бензину лише на 1-1,5 гривні. Це якщо вони будуть працювати собі у збиток.

    Кому це може бути вигідно?

    — На мій погляд, не тому що хтось замовив такий флешмоб. Скоріш за все, це від нерозуміння того, що відбувається. Адже проблема наша, кожного українського громадянина, в тому що він не отримає тієї об'єктивної інформації, яка дозволить йому зекономити на певному ресурсі, чи дізнатися, чому відбуваються зміни на тому чи іншому ринку. А ось обмеження такої інформованості, це вже йде в тому числі і через державні структури.

    Тобто на 1-1,5 гривні можуть знизити ціну…

    — Тоді компанії просто не будуть працювати. Адже бізнес має заробляти гроші. І до речі, мені дуже дивно, чому така увага звертається саме на тих учасників ринку, які сплачують податки і збори в повному обсязі. А по-друге, чому ті, хто закликають ось робити такий флешмоб, чому вони не закликають не купувати, наприклад, товари в мережах супермаркетів, змову яких було доведено майже до відповідного рішення АМКУ, який відзначав, що роздрібна націнка в мережах супермаркетів українських сягала 83%. Порівняйте з тими 7%, які кладуть в свою кишеню власники АЗС в Україні. Це ті власники, які сплачують всі податки і збори в повному обсязі. І які, до речі, потрапили у відповідний перелік тих мереж, які потрібно бойкотувати. А ось ті, хто не потрапив, не сплачує, ті, хто маніпулює якістю нафтопродуктів, ті, хто просто маніпулює довірою до них українських громадян, там чомусь їх і немає.

    Читайте также: Когда и на сколько снова подорожает бензин?

    Напомним, ранее аналитик Артем Куюн заявлял, что стабилизации рынка автогаза препятствуют репрессивные действия СБУ в отношении крупнейших независимых импортеров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших