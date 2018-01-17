Снижение стоимости бензина разорит сетевые АЗС - Рябцев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Бензин в Украине продолжает прибавлять в цене. А-95 кое-где уже стоит более 32 гривен.

При этом украинские компании возобновили импорт польского горючего. Наибольший объем импорта составил 3,2 тысяч тонн. В общем, за декабрь и первые 8 дней нового года, завезено около 7 тысяч тонн. В последний раз поставки польских бензинов в Украину осуществлялись в мае 2017 года.

А тем временем из-за подорожания топлива украинцы призывают присоединиться к флешмобу. Водителей призывают не заправляться в течение месяца на крупных сетевых заправках, чтобы добиться снижения цен на бензин до 24-25 гривен за литр.

Как можно добиться снижения цены на топливо, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев

(текст публикуется на языке оригинала)

Що змінилося чи зміниться з поставками польського бензину в Україну? РИА Новости Украина Выше неба. Цены на топливо в Украине бьют рекорды

— Нічого не змінилося, тому що "Орлен" — це ж транснаціональна компанія і постачання йшли з інших його заводів, наприклад литовського, румунських підприємств, з польських заводів, тобто тут нема чогось такого виняткового, тим більше що 3000, 4000 чи навіть 5000 тонн з огляду на обсяги щомісячного споживання вдесятеро, а то і більше, тому у мене це не викликає тут жодного подиву.

Якщо брати місяць, які це обсяги споживання?

— Якщо казати про бензин, вони коливаються на рівні 250-270 тисяч тонн на місяць. Дизпаливо, там трошки складніше динаміка, бо його споживається набагато більше під час посівної та жнив, а взимку майже знижується на 40-50% порівняно від цих показників.

А структура походження?

— Десь 15% — то нафтопродукти, бензин вітчизняного виробництва, десь 50-60% — це білоруське паливо, і потім приблизно по 10% — це литовський, польський, румунський бензин, може, якісь інші. В середньому по місяцю ми бачимо постачання з десяти і більше країн світу.

Тобто польський бензин і раніше був на нашому ринку, просто ми трошки збільшили закупівлі?

— Так. Тому що після дуже тривалих новорічних і різдвяних свят, коли всі трейдери починають закупляти нові партії палива, вони беруть те, що залишається на ринку, в даному випадку з'явився надлишок польського бензину, який було придбано.

Раніше ми не купували цей бензин. Чому ми відмовилися… REUTERS Max Rossi Бензин уже дороже 30 гривен: впереди только рост

— Ні, ніякої відмови не було, просто з Білорусії везти паливо набагато вигідніше, ніж з Польщі. Тут налагоджено, все залежить від налагоджених зв'язків, тому у кожної компанії свої схеми, маршрути постачання, кожен вибирає для себе найкращого постачальника, з точки зору менших затрат на логістику.

Такий флешмоб — чи це дієво? Чи зможе знизити ціни на пальне?

— Дивний флешмоб, я не бачу жодного сенсу виступати з таким гаслом, тому що, по-перше, дуже дивний перелік тих мереж, у яких пропонується не купувати паливо, а по-друге, це навіть якщо трейдери зараз будуть працювати собі у збиток, тому вони зможуть знизити вартість бензину лише на 1-1,5 гривні. Це якщо вони будуть працювати собі у збиток.

Кому це може бути вигідно?

— На мій погляд, не тому що хтось замовив такий флешмоб. Скоріш за все, це від нерозуміння того, що відбувається. Адже проблема наша, кожного українського громадянина, в тому що він не отримає тієї об'єктивної інформації, яка дозволить йому зекономити на певному ресурсі, чи дізнатися, чому відбуваються зміни на тому чи іншому ринку. А ось обмеження такої інформованості, це вже йде в тому числі і через державні структури.

Тобто на 1-1,5 гривні можуть знизити ціну…

— Тоді компанії просто не будуть працювати. Адже бізнес має заробляти гроші. І до речі, мені дуже дивно, чому така увага звертається саме на тих учасників ринку, які сплачують податки і збори в повному обсязі. А по-друге, чому ті, хто закликають ось робити такий флешмоб, чому вони не закликають не купувати, наприклад, товари в мережах супермаркетів, змову яких було доведено майже до відповідного рішення АМКУ, який відзначав, що роздрібна націнка в мережах супермаркетів українських сягала 83%. Порівняйте з тими 7%, які кладуть в свою кишеню власники АЗС в Україні. Це ті власники, які сплачують всі податки і збори в повному обсязі. І які, до речі, потрапили у відповідний перелік тих мереж, які потрібно бойкотувати. А ось ті, хто не потрапив, не сплачує, ті, хто маніпулює якістю нафтопродуктів, ті, хто просто маніпулює довірою до них українських громадян, там чомусь їх і немає.

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Напомним, ранее аналитик Артем Куюн заявлял, что стабилизации рынка автогаза препятствуют репрессивные действия СБУ в отношении крупнейших независимых импортеров.