Когда и на сколько снова подорожает бензин?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На АЗС Украины розничные цены на нефтепродукты в ближайшее время вырастут еще, как минимум, на 50 копеек, а то и на гривну. Об этом предупреждают эксперты рынка. По данным консалтинговой группы "А-95", основным фактором подорожания топлива является повышение цен на нефть в мире. И инфляция на внутреннем рынке.

Стоит напомнить, с 11 по 12 января 2018 года цены на бензин и дизтопливо на некоторых АЗС резко пошли вверх. В среднем на 10-50 коп./литр.

В воскресенье, 14 января, 95-й бензин премиум класса в Киеве стоит от 28 до 33,45 грн за литр.

Что влияет на цены и удастся ли их снизить, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дійсно зростає в світі ціна на нафту і внутрішні, українські фактори так вплинули на ситуацію?

— Я б не сказав, що насамперед вплинуло зростання цін саме на нафту. Оскільки основні чинники зростання — це зростання вартості нафтопродуктів на кордоні, на яке дійсно вплинуло спекулятивне зростання нафтових котирувань. З середини грудня минулого року нафтопродукти на кордоні подорожчали майже на 10%, а кожен відсоток зростання — це приблизно 10 копійок вартості бензину десь через два тижні, тобто цей чинник вплинув майже на гривню, може навіть і більше. І другий чинник основний — це не інфляція, як ви сказали, а девальвація, тобто гривня подешевшала, а 85% нафтопродуктів закуповуються за долари і євро і завозяться в Україну. Тобто цей чинник також вплинув. І ви можете подивитися, коли долар був менше 28, а зараз понад 29, то кожна гривня ось ця в курсі — це приблизно 70-80 копійок вартості бензину знов-таки через два тижні. Якщо скласти гривню, як наслідок зростання вартості нафтопродуктів на кордоні, і близько там 80 копійок, як наслідок падіння курсу гривні, то ми отримаємо десь 1,80 грн у сумі — і це той максимум, на який економічно обґрунтовано можуть бути підняті ціни на українських АЗС. Зараз ціни на нафтопродукти підвищились десь на 10-50 копійок, якщо відняти від 1,80 грн оці 50 копійок, ми отримаємо той максимум, на який можуть піднятися ціни до кінця цього місяця, тобто десь 1 грн ще у нас є.

Від чого залежить ціна нафтопродуктів на кордоні і чому вона підвищилась в грудні?

— Ціна нафтопродуктів на кордоні залежить від вартості нафти в світі. І дійсно на нафту в світі зараз котирування піднялися до максимуму з 2014 року — це понад 70 доларів за барель нафти. І тому через прив'язування котирувань на нафтопродукти в світі до оцих, на жаль, спекулятивних нафтових котирувань, то там залежність така — в 96 випадків зі 100 нафтопродукти реагують на подорожчання чи здешевшання нафти в один до одного. І ми бачимо, що нафтопродукти білоруські і литовські, і польські, і румунські, які завозяться до України, дорожчають. І трейдери також реагують на це подорожчання підняттям цін на автозаправних станціях. При чому це подорожчання відбувається іноді навіть день в день, тобто майже без затримки. Тому що, на жаль, для того, щоб закупити нову партію нафтопродуктів вже за новими цінами, автозаправники мають формувати так звану гривневу масу для того, щоб встигнути її обміняти на долари, євро, і вже за новими цінами купити цю партію. Тут, на мій погляд, немає жодних спекуляцій з боку українських операторів, оскільки вони завжди дуже чітко реагують на всі тенденції зовнішнього ринку. І тут не можна їх звинувачувати в тому, що вони не реагують, наприклад, на зниження вартості нафтопродуктів, тому що зазвичай оце зниження вартості нафтопродуктів співпадає з черговим подешевшанням курсу гривні і тому українські автомобілісти не завжди бачать зворотну тенденцію.

Повідомлення від слухача: "Ходять розмови, що Shell іде з українського ринку". Чи так це?

— Цей похід вже відбувається не перший рік. Адже найперше компанія пішла з ринку видобутку нафти і газового конденсату, і газу декілька років тому, відмовившись від розроблення покладів нетрадиційного газу в Харківській і Донецькій, Дніпропетровській областях. І це є наслідком невеликої привабливості взагалі українського ринку для провідних нафтогазових компаній світу, і через його нестабільність цю, мається на увазі і податкову нестабільність, і взагалі нестабільність з точки зору законодавства та через велику інфляцію, а відомо, що компанія Shell одним зі своїх принципів декларує відмову від сплати хабарів в будь-якій формі. І це є наслідком наявності на українському ринку неоднакових для всіх учасників ринку правил гри, на запровадженні яких завжди наполягали усі незалежні експерти і ці великі компанії. Так що в цьому нічого дивного немає, на жаль, це зайва констатація того факту, що Україна є непривабливою для будь-яких інвестицій.

Яким чином вихід Shell змінить структуру українського ринку?

— Немає великої частки, яку б займала ця компанія, це декілька сотень автозаправних комплексів, навіть менше вже, з 6500 АЗС, які в нас працювали колись, якщо враховувати там Донецьку, Луганську області і Крим, тому я не думаю, що щось зміниться. Єдине, що дійсно від кількості компаній залежить рівень конкуренції, рівень конкурентної боротьби, і чим менше компаній, тим менша конкуренція є.

В інтернеті зараз намагаються розкрутити акцію з бойкотування заправок. Чи матиме вона успіх і дозволить хоч трохи знизити ціни на пальне?

— Структура роздрібної ціни бензину, дизельного палива зараз така: десь 45% — це вартість оцих нафтопродуктів на кордоні, її знизити ніяк не можна, близько 40% — це податки, які забирає собі держава, і 15%, що залишилися — це затрати операторів, тобто затрати бізнесу. Власне кажучи, прибуток, тобто ті гроші, які кладуть оператори собі до кишені, становить в загальній ціні бензину близько 7%. Тобто тут немає зловживань, на мій погляд, ті, хто організує оці протести, або взагалі не розуміють оцієї структури роздрібної ціни, або вони хочуть дестабілізувати ситуацію ще більше. І, на мій погляд, тут набагато доцільніше вимагати того, щоб в Україні, по-перше, ціна відповідала якості, по-друге, щоб споживачі мали всю інформацію щодо характеристик того палива, яке реалізується, і, по-третє, щоб на цьому ринку нарешті з'явився орган ринкового нагляду і контролю, який би відновив ту систему контролювання якості нафтопродуктів, яку було повністю зруйновано на цьому ринку через фактично дезертирство державних органів з цього сегменту. Тому, на мій погляд, це не доцільно.

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Ранее, комментируя рост цен на бензин сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что трейдеры перекладывают свои риски на потребителя.

А эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в свою очередь отметил, что почти половину стоимости бензина составляют аппетиты государства.