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    Точка зрения

    Бизяев: Европа "сливает" Порошенко и уже официально

    (обновлено: )2682271
    Пространство для маневра президента Порошенко перед Западом становится все уже – европейцы открыто недовольны «наездами» на антикоррупционные органы в страны, считает публицист Руслан Бизяев.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Европа официально "сливает" президента Петра Порошенко: знаковое заявление в своем интервью "Европейской правде" сделала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик, публицист Руслан Бизяев.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

    "Мы особо внимательно следим за развитием этой (ситуацией вокруг снижения независимости НАБУ – авт.) ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима".

    "Люди, которые стояли у истоков атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев, которые отдали свою жизнь за будущее Украины".

    Намек более чем прозрачный, считает, Бизяев. 

    "Партнеры по коалиции – "Народный Фронт" – уже успели "отморозится" от этой ситуации. Сами, или после "мотивационной беседы" у посла США – не суть важно. И все шишки посыпались на гаранта и его молодую команду", – подчеркнул публицист.

    А может, задается вопросом он, господин посол сказал что-то лично от себя? 

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    "Нет. Не имеет он такого права. Все официальные заявления дипломатов такого ранга строго согласованы с руководством и отображают внешнеполитическую позицию страны, послом которой он является. Если дипломат, не дай Бог, "сморозит" отсебятину, то его заявление моментально дезавуируют, а его самого отзовут домой, от греха подальше. Но этого, очевидно, не произойдет", –  уверен Бизяев. 

    В целом же коридор для маневра гаранта (Порошенко) становится все уже, добавляет аналитик.

    "Теперь буду с интересом наблюдать за воскресной сходкой 1500 бесплатных порохоботов. Как там Европа, а?" – иронично подытожил публицист.

    Facebook Руслана Бизяева
    Комментария Руслана Бизяева
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