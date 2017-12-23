Бизяев: Европа "сливает" Порошенко и уже официально

РИА Новости Украина

Европа официально "сливает" президента Петра Порошенко: знаковое заявление в своем интервью "Европейской правде" сделала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик, публицист Руслан Бизяев.

"Мы особо внимательно следим за развитием этой (ситуацией вокруг снижения независимости НАБУ – авт.) ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима".

"Люди, которые стояли у истоков атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев, которые отдали свою жизнь за будущее Украины".

Намек более чем прозрачный, считает, Бизяев.

"Партнеры по коалиции – "Народный Фронт" – уже успели "отморозится" от этой ситуации. Сами, или после "мотивационной беседы" у посла США – не суть важно. И все шишки посыпались на гаранта и его молодую команду", – подчеркнул публицист.

А может, задается вопросом он, господин посол сказал что-то лично от себя?

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"Нет. Не имеет он такого права. Все официальные заявления дипломатов такого ранга строго согласованы с руководством и отображают внешнеполитическую позицию страны, послом которой он является. Если дипломат, не дай Бог, "сморозит" отсебятину, то его заявление моментально дезавуируют, а его самого отзовут домой, от греха подальше. Но этого, очевидно, не произойдет", – уверен Бизяев.

В целом же коридор для маневра гаранта (Порошенко) становится все уже, добавляет аналитик.

"Теперь буду с интересом наблюдать за воскресной сходкой 1500 бесплатных порохоботов. Как там Европа, а?" – иронично подытожил публицист.