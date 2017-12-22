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    Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворцам

    (обновлено: )37705
    По данным пресс-службы главы государства, Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение санкций против России и последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

    Закон Украины
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    "Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение санкций против России и последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины.

    По данным пресс-службы, Тиллерсон заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину.

    Указывается, что стороны также обсудили реформы в Украине. Порошенко проинформировал Тиллерсона о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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