Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворцам

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение санкций против России и последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины.

По данным пресс-службы, Тиллерсон заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину.

Указывается, что стороны также обсудили реформы в Украине. Порошенко проинформировал Тиллерсона о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.