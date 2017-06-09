Деньги ЕС не работают в Украине. Почему?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

С третьей попытки Верховная Рада 8 июня приняла Закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности. Для того, чтобы он заработал, депутатам нужно проголосовать еще несколько законопроектов.

Уже известно, что Евросоюз и правительство Германии выделят для Фонда 120 миллионов евро безвозвратной помощи. Как сообщил в эфире "ГС" народный депутат Алексей Рябчин, ожидаются вливания и других доноров.

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По словам главы Минрегионстроя Геннадия Зубко, правительство будет из бюджетных и донорских средств выделять деньги населению на мероприятия по энергоэффективности. Как в Украине стоит повышать энергоэффективность жилья, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваше ставлення до ухваленого закону і створення Фонду енергоефективності? Украинское фото Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко. Значит, Янукович был прав?

— Ви знаєте, це не така проста штука, як воно здається на перший погляд. Звісно звучить ніби позитивно, добре, однозначно, європейські донори, але є певні загрози, які об'єктивно існують. По-перше, цей закон дійсно не працюватиме один, він потребує ще цілого пакету законів. Друге, є певний механізм, який прописаний в цьому законі щодо того, як має працювати фонд. І по суті, він буде працювати як така організація, до якої приходять і просять компенсувати витрати на енергоефективність, а вони вирішують, компенсувати чи не компенсувати. І, на жаль, я вже досить давно цією темою займаюсь, і за часів ще 2009-2010 років Єврокомісія вже давала 100 мільйонів на енергоефективність, і вони так і не були навіть розподілені, а чому? Тому що цей механізм, коли український бюрократ приймає рішення комусь дати, а комусь не дати якісь гроші, миттєво стає корупційним. Миттєво! І європейці в результаті блокують, бо вони бачать, що люди намагаються провести певні корупційні речі і європейці блокують видачу таких грошей. Тому я на сьогодні досить скептичний до цього фонду, бо механізм такий самий, як було за часів Януковича. І до Януковича. І ще за часів Януковича. І він не працював, або працював дуже корупційно. Мене взагалі дивує ця історія з Фондом енергоефективності, тому що є працюючий механізм, кредити, коли Ощадбанк так само отримує гроші, Укргазбанк, інші банки. Вони вже є незалежні, вони не є бюрократи, вони не є чиновники, вони просто отримують пропозиції від людей, і якщо пропозиція є така, що банк готовий її кредитувати, то частина грошей видається кредитом, а частина компенсується з певного балансу держави енергоефективних грошей. Цей механізм вже дуже добре працює, він чомусь не фінансується урядом, мабуть, у мене там є свої підозри, чому він не фінансується, бо це прозора і не корупційна схема, яка дуже ефективно працює, і всі гроші які були виділені на неї на рік, були видані людям за перші два місяці року через банки. І люди готові так працювати, і готові брати ці гроші і робити енергоефективні проекти. Але замість того, щоби реалізувати розвивати це, уряд чомусь пішов законом про Фонд енергоефективності, дуже довгим шляхом, з отриманням купи проблем по ходу, з необхідністю витрачати гроші на апарат Фонду, на якихось додаткових бюрократів, себто у мене є питання до цього процесу, і жодного разу я не чув на них відповідей, хоча прямо неодноразово задавав.

А який механізм прописано в законопроекті?

— Виглядає це таким чином: ви подаєте певну таку попередню заявку. Потім вам кивають головою, кажуть, що ми готові цю заявку розглянути. На якийсь проект з енергоефективності. Потім ви маєте зробити цей проект за свої гроші повністю, де ви їх візьмете, це нікого не цікавить. Потім прийти знову до Фонду, ви зробили проект, от вам звітність, скільки ми грошей витратили, компенсуйте нам половину, і Фонд має ці гроші компенсувати. Це так прописано. На мою думку, це відразу відрізає об'єднання громадян, що мешкають в багатоквартирних будинках. У них просто нема грошей, щоб цей проект реалізувати. І вони їх не зберуть. Фактично, я не знаю прикладів, коли так сталося, щоб люди зібрали, наприклад, 20 тисяч доларів на те, щоби зробити енергоефективні вікна в будинку, в парадних, я не чув про таке.

Как создание Фонда энергоэффективности скажется на коммунальных тарифах, спрогнозировал в эфире "ГС" эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

Фонд энергоэффективности отразится на платежках, которые приходят людям?

— Я думаю, что никоим образом на платежках это не скажется, то есть дешевле не станет и не будет, кроме случаев, если люди сами не займутся и не будут искать возможности, как сделать свое жилище более энергоэффективным, в том числе с использованием возможностей этого Фонда. То есть мы просто надеемся, что создание такого Фонда даст возможность привлекать дополнительные средства, то есть не исключено, что он не просто станет проедать дополнительные деньги на то руководство, на тех людей, которые будут в нем работать, в общем-то на всю организационную и административную деятельность, а все-таки есть надежда, что наши западные партнеры будут помогать немного финансово, грантово, деньгами в этот Фонд, чтобы люди могли обращаться и получать какие-то средства на утепление своих домов, делать из более энергоэффективными. Опять же, я надеюсь, это даст возможность запустить энергосервисные компании в Украине, которые при таких условиях смогут уменьшить наши платежки только в каком-то определенном далеком будущем, я так надеюсь на это.

Работа Фонда энергоэффективности будет запущена в ближайшее время?

— В самом законе написано, после его публикования. Мы прекрасно понимаем, что его должен подписать президент, он должен вступить в законную силу, это первое. Второе, дается три месяца Кабмину на подготовку соответствующей нормативно-правовой базы и приведения всех своих нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом. И создание всей действующей структуры. Это как минимум три месяца. Как показывает опыт, это может затягиваться полгода-год и больше. Соответственно, реально закон может заработать в наших условиях не раньше, чем через год, если говорить откровенно. Соответственно, если он заработает не раньше, чем через год, то реально все эти вещи смогут работать и получить средства можно будет не раньше, чем через два года, если говорить откровенно. Но если взять опыт европейских стран, то там это абсолютно нормально организовано, абсолютно нормально работает, и такие фонды помогают не только энергоэффективности, но такие фонды аналогично помогают возвращать часть средств от запуска того или иного вида бизнеса вообще как такового. Просто есть надежда, что в дальнейшем ЕС будет не только давать деньги на это, но и будет контролировать их использование, их получение, их выдачу, и эффективность от выдачи этих средств.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.