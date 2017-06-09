Европатология как членовредительство, пока не члена

Павел Рудяков, эксперт

На европейском маршруте украинского государственного проекта наметилось затишье. Если бы не желание до последнего воздерживаться от соблазна сгустить краски, можно было бы даже сказать, что этот маршрут зашел в тупик. Никто не хочет этого признавать вслух, но в глубине души все, кто к этому так или иначе причастен, отдает себе отчет в том, что европейская интеграция Украины себя исчерпала. Гора родила мышь. Из огромного набора потенциальных привилегий и преимуществ, которыми украинцы якобы должны были быть осыпаны в результате "возращения Украины" в Европу, реальностью стала только либерализация визового режима, для пущей важности именуемая нашей пропагандой режимом "безвизовым" или "безвизом". Есть еще, правда, пространное до неприличия "Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", но от него подавляющему большинству отечественных физических и юридических лиц ни жарко, ни холодно: на изменение жизни страны и рядовых граждан в лучшую сторону документ никоим образом не влияет, и повлиять не может.

После многочисленных громогласных возгласов, решительных телодвижений, неистовых порывов на поверку оказалось, что выбор стратегического курса на европейскую интеграцию был сделан не до конца продуманно, скорее, под влиянием со стороны, чем на основе трезвого расчета и учета всех возможных угроз и рисков. Сокрушительным ударом по нему стали конфронтация с Россией, безоглядное нагнетание напряженности в отношениях с ней. Поначалу евроинтеграционная стратегия задумывалась в Киеве в сочетании с сохранением и развитием стратегического партнерства с Россией, именно такая ориентация закреплена в "Основах внешней политики Украины". Если бы удалось достичь паритета и баланса между европейским и российским векторами внешней политики, причем не на словах, а на деле, то, возможно, панно "Украина в Европе" не выглядело бы столь удручающе.

Однако этого не случилось. От российского берега Украина оторвалась, закрепив отрыв возведением между собой и соседкой множества видимых и невидимых препон и стен, к берегу же европейскому так и не пристала. Частично по собственной вине, в гораздо большей мере — по вине чиновных и рядовых европейцев, для большинства из которых восприятие родины Тараса Шевченко и Олега Блохина осталось сдержанно скептическим.

Украинское фото Флаг ЕС. Архивное фото

Называя вещи своими именами, придется признать, что европейские стремления и устремления украинцев в какой-то момент приобрели характер патологии, законсервировавшись в таком виде. Мы рвались и рвемся туда, где нас никто не ждет, где нам никто не рад. Мы мечтали и мечтаем получить то, что нам не очень нужно, не обращая внимания на бесполезности или даже вредности этих мечтаний для реальной жизни. Отклонение от нормального состояния или процесса развития в медицинской науке называется патологией.

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Европатология — вот, пожалуй, наиболее точное определение того, что мы получили в сфере европейской интеграции. Наше нормальное состояние — как материальное, так и моральное, духовное — со всей очевидностью и определенностью нарушено под воздействием навязанного нам европейского мифа. В процессе нашего нормального развития — пускай еще не устойчивого, как у более успешных и удачливых соседей, а только стабильного, но развития — случился серьезный сбой, в значительной степени обусловленный именно европейскими метаниями и терзаниями.

Дать публичную оценку результатов, достигнутых на "европейском пути", так, как они того действительно заслуживают, официальный Киев не спешит. Вместо чистосердечного признания в поражении, ставшем логичным итогом совершенных ошибок и неблагоприятного стечения обстоятельств, и перехода к честному диалогу с обществом о том, что делать дальше, власть выкручивается, объявляя своими (и нашими!) успехами и победами то, что ни тем ни другим не является. Вместо так и оставшейся исключительно на бумаге скомпрометированной "ассоциации" с Евросоюзом представители власти, отвечающие за внешнеполитическую деятельность, предлагают… "усиленную ассоциацию", как бы забывая о том, что ноль, умноженный на ноль, не способен дать ничего, кроме того же самого ноля.

Звонкий, до боли обидный и до предела досадный щелчок по носу от Европейского Союза в виде ясного, категорического отрицания того, что у Украины есть перспектива хотя бы в отдаленном будущем стать его членом, ничему нас не научил. Не успев как следует почесать место, куда пришелся удар, Киев заговорил о членстве в НАТО. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса. В соответствии с этим документом "приоритетами национальных интересов" провозглашены "интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Северно-атлантического договора…". Что тут скажешь?

FRANCOIS GUILLOT / AFP

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Как говорят в народе: те же яйца, только вид сбоку. Одного членства/не членства нашим внешнеполитическим стратегам, видимо, оказалось мало. Им захотелось дополнить его еще одним. С точки зрения нормального сознания логика более чем странная. Для нас же вполне подходящая. Кто в наше время в нашем месте жил, тот в цирке не смеется. "Ну, — сказал бы, наверное, герой фильма "Особенности национальной рыбалки", — за членство!".