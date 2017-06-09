наверх
10.03.201801:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава британской партии евроскептиков ушел в отставку из-за провала на выборах

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (548)

    (обновлено: )255
    Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол заявил, что политической силе нужен лидер, который ее полностью обновит.
    Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол объявил об уходе в отставку после полного поражения партии на парламентских выборах.

    "Я ухожу в отставку, я верю, что UKIP нужен лидер, который полностью обновит партию", — сказал он в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.

    По итогам выборов партия потеряла поддержку избирателей и лишилась своего единственного парламентария.

    Читайте также: Бильдерберг-2017: элита обсудила президентство Трампа

    Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине