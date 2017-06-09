Глава британской партии евроскептиков ушел в отставку из-за провала на выборах

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол объявил об уходе в отставку после полного поражения партии на парламентских выборах.

"Я ухожу в отставку, я верю, что UKIP нужен лидер, который полностью обновит партию", — сказал он в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.

По итогам выборов партия потеряла поддержку избирателей и лишилась своего единственного парламентария.

Читайте также: Бильдерберг-2017: элита обсудила президентство Трампа

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.