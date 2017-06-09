Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Рада приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы. В Украине введут принцип "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

В случае частичного покрытия вводится официальная сооплата за полученные медицинские услуги. Сооплата может осуществляться за счет средств пациентов или за счет других источников.

Государственные финансовые гарантии вводятся постепенно: на первичном уровне — с января 2018 года, на других уровнях — до 2020 года.

Более подробно о медицинских новациях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Реформа у тому вигляді, який зараз є, може змінити ситуацію в медицині?

— Кабмін пропонує фактично змінити принципи фінансування управління галузі, на відміну від теперішніх, бо ми ще живемо в системі фактично планової економіки, коли держава фінансує бюджетні заклади, куди ми мали б прийти і теоретично отримати безкоштовну медичну допомогу. Ми ж знаємо, що по факту цього не відбувається, а пропонує Кабмін наступне: перейти від пустих обіцянок до конкретики, тобто от до цього гарантованого пакету медичних послуг. Власне, це і є державне страхове покриття, тобто саме це пропонує Кабмін. Друге. Кабмін пропонує відходити поступово від принципу бюджетного утримання закладів і переходити до закупівлі у цих закладів медичних послуг.

І по-третє, це те, що закуповувати медичні послуги держава в рамках ось цього страхового пакету або в рамках цього гарантованого пакету медичних послуг буде саме там, куди звернеться пацієнт, тобто принцип "гроші ходять за пацієнтом", тобто тут я цілком згоден. Інша справа, що сьогодні парламент підтримав у першому читанні лише один законопроект, але без змін до існуючого Бюджетного кодексу усе те, про що ми говорили, є неможливо. Саме тому сьогодні ми маємо трошки перемоги і сьогодні ми маємо трошки зради, тому що такий необхідний другий законопроект не прийняли, бо для того, щоб реалізувати урядову концепцію реформи фінансування, потрібен пакет законопроектів. Лише одним законопроектом це неможливо.

Багато хто з медиків висловлюють занепокоєння, що незрозуміло, як це фінансуватиметься все у перехідний період. Фахівці побоюються, що в цьому буде проблема, що реформа буде недолуга.

— Справа в тому, що я просто не уявляю, як воно ще може працювати гірше. Подумайте: у нас середня тривалість життя на 11 років менше, ніж в ЄС. У нас кожен рік 640 тисяч сімей потрапляють у катастрофу фінансову тому, що не мають жодних гарантій. Тобто це мільйони людей, і справа в тому, що ми довели до цього стану систему охорони здоров'я за 25 років… зрозумійте, немає іншого варіанту, ніж розпочинати реформу. Питання просто в тому, коли ми її розпочнемо. Якщо ми її розпочнемо цього року, то у нас є шанс, що за декілька років ми таки вийдемо в плюс по, перш за все, людському здоров'ю, людському життю, а якщо ми не розпочнемо цього року реформу, то ви ж розумієте, наступний рік буде передвиборчим роком. У передвиборчий рік ніхто не починає такі суспільно чутливі реформи. А якщо ми не розпочнемо її цього року і не розпочнемо наступного, то нам вже залишається тільки сподіватись на новий парламент, а сподіватись на те, що якість нового парламенту буде принципово вищою без змін виборчих правил, не приходиться. Відповідно, у нас два варіанти: або розпочати реформу зараз, або ще чекати роки, у цій системі, у якій ми є зараз.

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Ранее эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко в эфире "ГС" подчеркнула, что до сих пор не разработан четкий перечень услуг и лекарств, стоимость которых будет покрываться государством.