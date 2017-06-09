Нацбанк понизил курс евро

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 9 июня, на уровне 2614,92 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2936,29 грн за 100 евро, российского рубля — 4,588 грн за 10 рублей.

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Ранее сообщалось, что НБУ установил официальный курс гривны на вторник, 6 июня, на уровне 2628,09 грн за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,93 грн за 100 евро, российского рубля — 4,636 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.