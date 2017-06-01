наверх
01.06.201718:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    В соцсетях праздник: День энергонезависимисти Украины

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (532)

    (обновлено: )28612
    Украинский "Нафтогаз" одержал судебную победу над российским "Газпромом". В украинском сегменте соцсетей по этому поводу жаркие споры и многочисленные комментарии. Что же пишут об этом событии топовые украинские эксперты и рядовые соотечественники?
    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В деле о "газовых" спорах между Украиной и Россией наступило долгожданное прояснение. В среду, 31 мая, Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий, а также отклонил требования "Газпрома" по условию "бери или плати", завили представители украинского холдинга. В "Газпроме" обещали документ тщательно изучить.

    Читайте также: "Нафтогаз" и "Газпром" изменят условия контракта — эксперт

    В украинском сегменте соцсетей решение Стокгольмского арбитража в одночасье стало топовой темой, обсуждаемой всеми без исключения украинцами, в том числе и популярными отечественными экспертами: "Значение события трудно недооценить. Ведь искомых $45,7 млрд у нас нету. В случае проигрыша, вероятно, был бы неминуем дефолт НАКа. Не исключено, что и правительства в целом". "Я, кстати, не очень понимаю сетевое злорадство в отношении Юлии Владимировны по поводу сегодняшнего решения суда в Стокгольме. Как будто ей от этого больно. ЮВТ в свое время получила (предположительно) плюшки в обмен на такой невыгодный для Украины контракт (кстати, тогда многие не считали его невыгодным…)", — напоминают в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил