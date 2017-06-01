В соцсетях праздник: День энергонезависимисти Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В деле о "газовых" спорах между Украиной и Россией наступило долгожданное прояснение. В среду, 31 мая, Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий, а также отклонил требования "Газпрома" по условию "бери или плати", завили представители украинского холдинга. В "Газпроме" обещали документ тщательно изучить.

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В украинском сегменте соцсетей решение Стокгольмского арбитража в одночасье стало топовой темой, обсуждаемой всеми без исключения украинцами, в том числе и популярными отечественными экспертами: "Значение события трудно недооценить. Ведь искомых $45,7 млрд у нас нету. В случае проигрыша, вероятно, был бы неминуем дефолт НАКа. Не исключено, что и правительства в целом". "Я, кстати, не очень понимаю сетевое злорадство в отношении Юлии Владимировны по поводу сегодняшнего решения суда в Стокгольме. Как будто ей от этого больно. ЮВТ в свое время получила (предположительно) плюшки в обмен на такой невыгодный для Украины контракт (кстати, тогда многие не считали его невыгодным…)", — напоминают в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook