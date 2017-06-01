Минюст: Украина уже получила первые суммы штрафа с "Газпрома"

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

"Уже взысканы первые суммы с "Газпрома" на территории Украины. Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", — пообещал министр журналистам в четверг.

По словам Петренко, эти цифры будут "приятными".

"Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами", — сказал глава ведомства.

Он сообщил, что "уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины — об этом сообщил и сам "Газпром".

"Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Эти компании рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды", — сообщил Петренко.

"На этом мы не будем останавливаться. Конечно, активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали "Газпрому", очевидно нет, и мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", — подчеркнул министр юстиции.

Петренко отметил, что Киев будет добиваться ареста имущества Газпрома в других странах для взыскания штрафа АМКУ.

Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 189 миллиардов 125 миллионов гривен и наложении ареста на принадлежащие "Газпрому" акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.