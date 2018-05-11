В Киеве эвакуирован загоревшийся дом: жильцы выносили детей в полотенцах

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Около полуночи 10 мая в Киеве на улице Генерала Наумова, 37А произошел пожар в девятиэтажном доме, в котором произошло возгорание в шахте лифта.

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Из-за высокого задымления, которое очень быстро распространилось по всем этажам, были эвакуированы все жильцы подъезда, где горел лифт.

Фото informator.ua Эвакуация жильцов киевского дома, где загорелся лифт

По словам очевидцев, лифт стоял на первом этаже, из шахты вырывались языки пламени. Чтобы вывести людей из квартир, которые не успели выйти, жильцы дома повыбивали стекла в подъезде, для проветривания.

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Детей из загоревшегося подъезда выносили на руках, обернутыми в полотенца и футболки.

Фото informator.ua Эвакуация жильцов киевского дома, где загорелся лифт

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестными 9 мая был сожжен цыганский табор. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.