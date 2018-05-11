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    Во Львове сожгли лагерь ромов и уничтожили их имущество

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    Омбудсмен Людмила Денисова уже направила запрос руководству главного управления Нацполиции во Львовской области с просьбой принять меры и обеспечить безопасность ромов.
    Разгром лагеря ромов. Архивное фото
    Сергей Мазур/Facebook

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к полиции с просьбой принять меры из-за поджога  лагеря ромов во Львове, сообщает пресс-служба офиса уполномоченного по правам человека.

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    "Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен цыганский табор, расположенный рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение", — говорится в сообщении.

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    Также сообщается, что омбудсмен направила запрос руководству главного управления Нацполиции во Львовской области с просьбой принять меры и обеспечить безопасность.

    Денисова заявила, что у нее вызывает обеспокоенность тенденция роста числа инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов (цыган). Омбудсмен отметила, что проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.

    В апреле члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

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    Позже полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

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