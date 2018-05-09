На арсенале в Балаклее спустя неделю ликвидировали пожар

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Пожар на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью ликвидирован, сообщила в среду пресс-служба ГСЧС.

"Ликвидирован пожар в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны, где 3 мая возник пожар с детонацией боеприпасов", — говорится в сообщении.

Взрывы боеприпасов начались 3 мая после возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. Пожар ранее удалось локализовать. Возбуждено уголовное дело.

На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.