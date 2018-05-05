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    Киев

    Спасатели назвали причину едкого смога в Подольском районе Киева

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    По данным спасателей, имело место возгорание мусора на территории одного из агрокомбинатов на ул. маршала Гречко, 24. Местные жители сообщали о пожаре еще в пятницу вечером.
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    ГУ ГСЧС Украины в Киеве

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Смог и едкий дым, окутавшие часть Подольского района Киева в субботу утром, возникли из-за возгорания мусора на территории агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре, сообщает пресс-служба столичного главка ГСЧС.

    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    РИА Новости Украина
    Подольский район Киева затянуло густым смогом и едким дымом

    Как сообщало РИА Новости Украина, рано утром в субботу, 5 мая, несколько жилых массивов в Подольском районе Киева (Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка, Мостицкий массив и другие) оказались в плену густого смога, сопровождавшегося едким запахом гари. По данным местных жителей, на территории бывших фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица" произошло возгорание, сообщения о котором начали поступать накануне вечером, 4 мая.  

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    "5 мая в 5.17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании мусора на территории одного из агрокомбинатов на ул. маршала Гречко, 24 в Подольском районе столицы. К месту вызова немедленно были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 8.06 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 10.58 —ликвидирован", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС Украины в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве

    К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

    О причинах возгорания не сообщается. 

    Отметим, что едкий запах гари в течение нескольких часов ощущали не только жители Подольского района, но части Святошинского и Соломенского. 

    ГУ ГСЧС Украины в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве

    Как сообщалось, в субботу в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на территории открытой автостоянки, в результате чего сгорели более 50 автомобилей. 

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