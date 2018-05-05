Спасатели назвали причину едкого смога в Подольском районе Киева

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Смог и едкий дым, окутавшие часть Подольского района Киева в субботу утром, возникли из-за возгорания мусора на территории агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре, сообщает пресс-служба столичного главка ГСЧС.

Как сообщало РИА Новости Украина, рано утром в субботу, 5 мая, несколько жилых массивов в Подольском районе Киева (Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка, Мостицкий массив и другие) оказались в плену густого смога, сопровождавшегося едким запахом гари. По данным местных жителей, на территории бывших фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица" произошло возгорание, сообщения о котором начали поступать накануне вечером, 4 мая.

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"5 мая в 5.17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании мусора на территории одного из агрокомбинатов на ул. маршала Гречко, 24 в Подольском районе столицы. К месту вызова немедленно были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 8.06 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 10.58 —ликвидирован", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС Украины в Киеве Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

О причинах возгорания не сообщается.

Отметим, что едкий запах гари в течение нескольких часов ощущали не только жители Подольского района, но части Святошинского и Соломенского.

ГУ ГСЧС Украины в Киеве Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве

Как сообщалось, в субботу в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на территории открытой автостоянки, в результате чего сгорели более 50 автомобилей.