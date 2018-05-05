Пожар на стоянке в Киеве потушен, число сгоревших авто превысило 50

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Спасатели потушили пожар на открытой автостоянке в Голосеевском районе на окраине Киева, где горели 54 автомобилля, сообщил в субботу пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в субботу Госслужбы по ЧС сообщила, что около 20 автомобилей горят на открытой автостоянке в Голосеевском районе на Столичном шоссе.

"В 14.08 пожар был локализован, в 14.15 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

ГСЧС На месте пожара в Киеве

Спасатели уточнили, что пламенем были охвачены более 50 автомобилей.

"Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей", — добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

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