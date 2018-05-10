В Киеве устроили запрещенный салют. Полиция и власти разводят руками

В Киеве вечером 9 мая на днепровской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на запрет властей устраивать салюты во время проведения военных действий в Донбассе, сообщает "Украинская правда".

Звуки фейерверков слышали жители на Печерске, на Контрактовой площади, на Лукьяновке, также есть видео салюта 9 мая на YouTube. Как видно из ролика, установки могли стоять где-то на Трухановом острове или на воде, салют длился минимум несколько минут.

При этом, как отмечает издание, никаких мер по остановке таких незаконных действий никто не предпринимает.

В Киевской администрации сообщили, что информации о возможном использовании пиротехнических средств во время мероприятий 9 мая не поступало.

"К нам таких заявок и даже информации о возможном использовании пиротехники не поступало. Наш департамент, который занимался организацией определенных торжественных мероприятий, естественно, салют не использовал, потому что в городе действует запрет на фейерверки", — сказали в пресс-службе КГГА.

Там уточнили, что сейчас вне закона даже небольшие салюты, которые порой используют на свадьбах. Но добавили, что повлиять на это не могут, потому что это компетенция полиции.

В полиции Киева также заявили, что ни о каких салютах не слышали.

"По трем районам города — Подольском, Печерском и Шевченковском, — где могли быть эти салюты ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало", — сообщили в пресс-службе полиции.

В среду в Украине отмечалась 73-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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