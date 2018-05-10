наверх
10.05.201819:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве устроили запрещенный салют. Полиция и власти разводят руками

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (380)

    (обновлено: )49670
    В Киеве вечером 9 мая на днепровской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на запрет властей устраивать салюты во время проведения военных действий в Донбассе.
    канал OSKAR StrelnikOFF в youtube

    В Киеве вечером 9 мая на днепровской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на запрет властей устраивать салюты во время проведения военных действий в Донбассе, сообщает "Украинская правда".

    Звуки фейерверков слышали жители на Печерске, на Контрактовой площади, на Лукьяновке, также есть видео салюта 9 мая на YouTube. Как видно из ролика, установки могли стоять где-то на Трухановом острове или на воде, салют длился минимум несколько минут.

    При этом, как отмечает издание, никаких мер по остановке таких незаконных действий никто не предпринимает.

    В Киевской администрации сообщили, что информации о возможном использовании пиротехнических средств во время мероприятий 9 мая не поступало.

    "К нам таких заявок и даже информации о возможном использовании пиротехники не поступало. Наш департамент, который занимался организацией определенных торжественных мероприятий, естественно, салют не использовал, потому что в городе действует запрет на фейерверки", — сказали в пресс-службе КГГА.

    Шествие ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    Фото dumskaya.net
    Тренд дня: "День Победы прошел с триумфом"

    Там уточнили, что сейчас вне закона даже небольшие салюты, которые порой используют на свадьбах. Но добавили, что повлиять на это не могут, потому что это компетенция полиции.

    В полиции Киева также заявили, что ни о каких салютах не слышали.

    "По трем районам города — Подольском, Печерском и Шевченковском, — где могли быть эти салюты ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало", — сообщили в пресс-службе полиции.

    В среду в Украине отмечалась 73-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

    Читайте также: К 9 мая. Погребинский: националистическая пропаганда рассчитана на идиотов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве устроили запрещенный салют
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина