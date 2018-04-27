На Банковой разыгрывают "церковную карту" из-за кризиса идей - политолог

На уходящей неделе Администрация президента продолжила разыгрывать "церковную карту", сообщил политолог Алексей Якубин. Он напомнил, что было "экстренное" выступление Петра Порошенко в программе "Свобода слова", посвященное созданию Единой поместной церкви.

"Сама по себе атмосфера, направленность этого выступления во многом связана с кризисом на Банковой. То, что администрация начала заниматься церковным вопросом, несвойственным с точки зрения Конституции для президента. То, что президент начал разыгрывать эту карту – это показатель колоссальных рейтинговых проблем у действующего президента", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Ярко эту тенденцию, уверен Якубин, подтверждает проведенной группой "Рейтинг" социологический опрос.

"Когда он (Порошенко) проседает по всем пунктам, он уже даже не в тройке лидеров рейтинга, на фоне кризиса идей, когда Банковая, получается, не может ответить на вопрос войны и мира, вопросы коррупции, восстановления социально-экономического роста, администрация президента решила поступить асимметрично и продолжить разыгрывать "карту церкви", – говорит политолог.

Но это – ошибка, потому что мы можем увидеть повторение ситуации Виктора Ющенко (провал на выборах президента 2010 года во время похода на второй срок), прогнозирует эксперт.

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В то же время, когда инициатива власти о создании ЕПЦ провалится, можно будет назначить виновных в этом, подчеркивает Якубин: например, обвинить УПЦ и политические силы, которые выступили против этой инициативы.