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    На Банковой разыгрывают "церковную карту" из-за кризиса идей - политолог

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (83)

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    На уходящей неделе Администрация президента продолжила разыгрывать "церковную карту", сообщил политолог Алексей Якубин. Он напомнил, что было "экстренное" выступление, посвященное созданию Единой поместной церкви.
    канал РИА Новости Украина в youtube

    На уходящей неделе Администрация президента продолжила разыгрывать "церковную карту", сообщил политолог Алексей Якубин. Он напомнил, что было "экстренное" выступление Петра Порошенко в программе "Свобода слова", посвященное созданию Единой поместной церкви.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Alexander Zemlianichenko
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    "Сама по себе атмосфера, направленность этого выступления во многом связана с кризисом на Банковой. То, что администрация начала заниматься церковным вопросом, несвойственным с точки зрения Конституции для президента. То, что президент начал разыгрывать эту карту – это показатель колоссальных рейтинговых проблем у действующего президента", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Ярко эту тенденцию, уверен Якубин, подтверждает проведенной группой "Рейтинг" социологический опрос.

    "Когда он (Порошенко) проседает по всем пунктам, он уже даже не в тройке лидеров рейтинга, на фоне кризиса идей, когда Банковая, получается, не может ответить на вопрос войны и мира, вопросы коррупции, восстановления социально-экономического роста, администрация президента решила поступить асимметрично и продолжить разыгрывать "карту церкви", – говорит политолог.

    Но это – ошибка, потому что мы можем увидеть повторение ситуации Виктора Ющенко (провал на выборах президента 2010 года во время похода на второй срок), прогнозирует эксперт.

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    В то же время, когда инициатива власти о создании ЕПЦ провалится, можно будет назначить виновных в этом, подчеркивает Якубин: например, обвинить УПЦ и политические силы, которые выступили против этой инициативы.

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