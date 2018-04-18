Савченко об экспертизе: могу еще плюнуть в прокурора

Видео 112 Украина

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Народного депутата Украины Надежду Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов; сама она утверждает, их у правоохранителей скопилось достаточно.

Сама Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, перед заседанием заявила, что у правоохранителей ее биологических образцов достаточно.

"Они хотят взять образцы принудительно, несмотря на то, что у них есть множество окурков, стаканчиков, из которых я пила, где они могут взять полно моей слюны", — сказала Савченко, чью речь показал телеканал "112 Украина".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.