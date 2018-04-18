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    Савченко об экспертизе: могу еще плюнуть в прокурора

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    Арест Савченко: следствие, суд (288)

    (обновлено: )44141
    Надежда Савченко была доставлена в Шевченковский районный суд Киева. Там она выразила протест против забора у нее биологических образцов по ходатайству следователей.
    Видео 112 Украина

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Народного депутата Украины Надежду Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов; сама она утверждает, их у правоохранителей скопилось достаточно.

    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сама Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, перед заседанием заявила, что у правоохранителей ее биологических образцов достаточно.

    "Они хотят взять образцы принудительно, несмотря на то, что у них есть множество окурков, стаканчиков, из которых я пила, где они могут взять полно моей слюны", — сказала Савченко, чью речь показал телеканал "112 Украина".

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

    Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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