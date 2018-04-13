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    Савченко поест, чтобы пройти полиграф - адвокат

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (281)

    (обновлено: )8310
    По словам адвоката Олега Соловья, нардеп Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе, сообщил в пятницу ее адвокат Олег Соловей.

    Надежда Савченко
    УНИАН
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    Ранее сестра депутата сообщила, что допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее самочувствия. Савченко объявила голодовку с 23 марта.

    "Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", — цитирует Соловья издание "Украинская правда".

    По его словам, Савченко "три дня будет принимать незначительные продукты для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник".

    Издание также опубликовало копию заявления депутата о том, что она намерена временно прекратить голодовку.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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