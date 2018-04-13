Савченко поест, чтобы пройти полиграф - адвокат

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе, сообщил в пятницу ее адвокат Олег Соловей.

Ранее сестра депутата сообщила, что допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее самочувствия. Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", — цитирует Соловья издание "Украинская правда".

По его словам, Савченко "три дня будет принимать незначительные продукты для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник".

Издание также опубликовало копию заявления депутата о том, что она намерена временно прекратить голодовку.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.