Политолог пожелал женщинам солнышка и побольше улыбок

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков поздравил украинок с Международным женским днем.

Дорогие девушки, лучшая часть человечества! Я вас от всей души поздравляю с 8 марта, Международным днем. Желаю, чтобы растаял снег, чтобы мэрия убрала снег с улиц и дворов. И с ваших автомобилей. Желаю, чтобы у каждой из вас был автомобиль, если не в этом году то в следующем! Желаю, чтобы вас любили, чтобы вы любили! Чтобы 8 марта вас порадовало солнышком, улыбками на работе, дома, в метро! И чтобы все у вас получилось в этот день", — сказал Рудяков.

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".