наверх
08.03.201818:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Политолог пожелал женщинам солнышка и побольше улыбок

    (обновлено: )7920
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков пожелал лучшей половине человечества солнышка, улыбок на работе, дома, в метро и чтобы все получилось в этот день.
    РИА Новости Украина

    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков поздравил украинок с Международным женским днем.

    Дорогие девушки, лучшая часть человечества! Я вас от всей души поздравляю с 8 марта, Международным днем. Желаю, чтобы растаял снег, чтобы мэрия убрала снег с улиц и дворов. И с ваших автомобилей. Желаю, чтобы у каждой из вас был автомобиль, если не в этом году то в следующем! Желаю, чтобы вас любили, чтобы вы любили! Чтобы 8 марта вас порадовало солнышком, улыбками на работе, дома, в метро! И чтобы все у вас получилось в этот день", — сказал Рудяков.

    Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

    Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие