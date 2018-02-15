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    В Киеве водитель протаранил забор пешеходного круга и пролетел 20 метров

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    Водитель автомобиля Volkswagen Passat CC из-за высокой скорости не справился с управлением и протаранил отбойник. Машина пролетела 20 метров и приземлилась в центре пешеходного круга.
    Видео informator.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева вечером в среду произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Их Volkswagen протаранил забор и с десятиметровой высоты рухнул в пешеходный переход.

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    "Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, который двигался от улицы Николая Закревского по улице Теодора Драйзера в направлении улицы Бальзака, не справился с управлением из-за высокой скорости. В результате на пересечении улицы Драйзера и проспекта Маяковского, то есть на перекрестке с круговым движением, он просто поехал прямо. Сначала он сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором автомобиль подлетел и, пролетев в воздухе порядка 20 метров, упал с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход. На то время людей на месте событий было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов. Тем не менее, одного парня падающий с высоты 10 метров автомобиль только чудом не задела… Парень первым подбежал к разбитой вдребезги машине и оказывал помощь пострадавшим", — передает Espreso.tv.

    Фото espreso.tv
    Автомобиль Volkswagen вылетел на пешеходный круг в Киеве

    Медики госпитализировали водителя и двух пассажирок авто с травмами различной степени тяжести.

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