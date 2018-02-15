наверх
15.02.201811:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве

    (обновлено: )27730
    В Киеве на улице Лобановского произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Volkswagen. В результате происшествия погиб сотрудник полиции, сообщает dtp.kiev.ua.
    dtp.kiev.ua

    "Капрал полиции погиб в лобовом дтп в Киеве на Лобановского. Хонда под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Фольксваген. Погиб водитель японки. Четверо пострадавших. Работали спасатели. Большая пробка. Погибший, говорят, работал в Оболонском ТВМ", — сообщил dtp.kiev.ua в Facebook.

    Смотрите также: Авто влетело в маршрутку в Мариуполе, есть жертвы

    Ранее сообщалось, что полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Горнолыжница Ольга Кныш
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе