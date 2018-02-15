Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве

"Капрал полиции погиб в лобовом дтп в Киеве на Лобановского. Хонда под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Фольксваген. Погиб водитель японки. Четверо пострадавших. Работали спасатели. Большая пробка. Погибший, говорят, работал в Оболонском ТВМ", — сообщил dtp.kiev.ua в Facebook.

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Ранее сообщалось, что полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.