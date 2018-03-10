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    ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Одесский НПЗ
    ГПУ: суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ
    15:24 19.06.2017
    369
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ "как орудия преступления преступной организации Курченко".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Одесса за неделю: Саакашвили ушел, НПЗ нестабилен, холод в Теплодаре
    09:35 13.11.2016
    1954"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Саакашвили ушел и попытался громко хлопнуть дверью, вокруг Одесского припортового бушуют страсти, с Приморского бульвара исчез "антитрухановский Майдан", а в Теплодаре никак не начнется отопительный сезон.
    Опрокидывание фуры возле Одесского НПЗ
    Опрокидывание фуры с тяжелым грузом у Одесского НПЗ 
    10:49 25.01.2016
    275
    Фура с тяжелым грузом перевернулась напротив центрального входа Одесского нефтеперерабатывающего завода. ДТП произошло вечером в воскресенье. В результате ДТП никто не пострадал.
    Одесский НПЗ
    Одесский НПЗ: короткий путь к банкротству
    09:43 14.01.2016
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    Банкротство Одесского НПЗ стало очередным "достижением" в развале экономики под видом "реформ" правительства. Только в Украине монополист по поставкам газа работает с убытками, нефтепераработка простаивает, а налоговая - требует банкротства.
    Одесский НПЗ
    Продавать госпредприятия на сегодняшний день преступление - Кравец
    21:03 12.01.2016
    579Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что реальной стоимости за Одесский нефтеперерабатывающий завод при сегодняшней политической ситуации никто не заплатит.
    Одесский НПЗ
    Активы Одесского НПЗ под видом банкротства кто-то хочет перебрать себе - Кравец
    20:00 12.01.2016
    368Захват Одесского НПЗ
    Количество заинтересованных лиц в банкротстве Одесского нефтеперерабатывающего завода может быть очень велико, отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
    Батальон Донбасс
    Наемники именем революции
    13:22 11.03.2015
    1344
    Любая революция в любой стране – это возможность негодяям использовать насилие в корыстных интересах. И Украина – не исключение.
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады, 11 декабря 2014
    Хроника 11 декабря: программа Кабмина, драка футбольных фанов в Киеве
    09:50 12.12.2014
    464
    На востоке Украины соблюдается объявленное перемирие, "ДНР" начала отвод тяжелой артиллерии, в то же время столкновения и протесты футбольных фанатов прошли в столице.
    НПЗ. Архивное фото
    На Одесском НПЗ сливают нефтепродукты
    02:28 12.12.2014
    1113Захват Одесского НПЗ
    По словам заместителя гендиректора НПЗ, в четверг было выгружено 500 тонн нефтепродуктов, процесс происходил с многочисленными нарушениями правил. В прокуратуре же отмечают, что слив нефти происходит в рамках досудебного расследования и по решению суда.
    Одесский НПЗ
    Одесский НПЗ: систему правопорядка заменили батальоны Коломойского – эксперт
    14:57 24.11.2014
    473Захват Одесского НПЗ
    Причина силовых действий на Одесском НПЗ проста - желание группы "Приват" и ее владельца затеять передел собственности и подмять под себя предприятие. Такое мнение высказывает Валентин Землянский.
    Глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский
    Коломойский рассказал, зачем автоматчики заблокировали Одесский НПЗ
    13:03 24.11.2014
    1329Захват Одесского НПЗ
    По словам Коломойского, нефтепродукты с НПЗ будут отправлены на склады госпредприятия "Укртранснефтепродукт", а сам Одесский НПЗ необходимо закрыть, "чтобы не портить экологию Одессы".
    Одесский НПЗ
    Захват Одесского НПЗ грозит экологической катастрофой - директор завода
    16:41 23.11.2014
    960Резкое обострение криминальной обстановки в Украине.
    Марк Эпштейн заявил, что сейчас на территорию нефтеперерабатывающего завода никого не пускают, и часть сотрудников остается заблокированными в здании.
    Штурм Одесского НПЗ. Видео
    Штурм Одесского НПЗ: спортсмены с битами и автоматчики в камуфляже 
    02:45 23.11.2014
    853Захват Одесского НПЗ
    Вторжение началось с попытки сотрудников компании "Укрнафта" осмотреть резервуары с арестованной ранее нефтью.
    Одесский НПЗ
    Вооруженные люди захватили Одесский НПЗ - СМИ
    17:03 22.11.2014
    1892Захват Одесского НПЗ
    Вторжение началось с попытки сотрудников компании "Укрнафта" осмотреть резервуары с арестованной ранее нефтью. У них не было разрешения для входа на завод.
    Одесский НПЗ
    ВТБ предупреждает о последствиях возможной национализации НПЗ Одессы
    13:52 01.04.2014
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    Возможное решение властей Украины о национализации Одесского НПЗ, который находится в собственности банка ВТБ в виде залога по кредиту, выданному компании ВЕТЭК Курченко, может привести к ответным действиям российской стороны.
    Роснефть, архивное фото
    "Роснефть" намерена приобрести Одесский НПЗ - газета
    08:30 03.03.2014
    16
    "Роснефть" обсуждает покупку Одесского НПЗ, принадлежащего группе ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания) Сергея Курченко, которого считали близким к семье отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича.
    Одесский НПЗ
    ЛУКОЙЛ готов продолжать поставки нефти на Одесский НПЗ
    10:54 28.01.2014
    66
    ЛУКОЙЛ готов продолжать поставки нефти на Одесский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
    Одесский НПЗ
    ВЕТЭК подписала контракты с Vitol и Trafigura для поставок с Одесского НПЗ
    08:56 24.01.2014
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    Группа компаний ВЕТЭК заключила долгосрочный контракт с международным трейдером Vitol на поставку вакуумного газойля производства Одесского НПЗ, входящего в группу.
    Одесский НПЗ
    Одесский НПЗ возобновляет работу
    17:37 27.09.2013
    9
    Одесский нефтеперерабатывающий завод, купленный компанией ВЕТЭК у ЛУКОЙЛа, возобновляет прерванную в 2010 году работу и планирует осуществить первую поставку готовой продукции на рынок Украины в октябре 2013 года.
    Танкер
    Одесский НПЗ в сентябре получит первый танкер с нефтью
    10:20 03.09.2013
    7
    Одесский нефтеперерабатывающий завод, в начале июля купленный компанией ВЕТЭК у ЛУКОЙЛа, в сентябре планирует получить на переработку первый танкер с нефтью.
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