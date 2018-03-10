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По словам заместителя гендиректора НПЗ, в четверг было выгружено 500 тонн нефтепродуктов, процесс происходил с многочисленными нарушениями правил. В прокуратуре же отмечают, что слив нефти происходит в рамках досудебного расследования и по решению суда.