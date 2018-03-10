По словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ "как орудия преступления преступной организации Курченко".
Саакашвили ушел и попытался громко хлопнуть дверью, вокруг Одесского припортового бушуют страсти, с Приморского бульвара исчез "антитрухановский Майдан", а в Теплодаре никак не начнется отопительный сезон.
Банкротство Одесского НПЗ стало очередным "достижением" в развале экономики под видом "реформ" правительства. Только в Украине монополист по поставкам газа работает с убытками, нефтепераработка простаивает, а налоговая - требует банкротства.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что реальной стоимости за Одесский нефтеперерабатывающий завод при сегодняшней политической ситуации никто не заплатит.
По словам заместителя гендиректора НПЗ, в четверг было выгружено 500 тонн нефтепродуктов, процесс происходил с многочисленными нарушениями правил. В прокуратуре же отмечают, что слив нефти происходит в рамках досудебного расследования и по решению суда.
Возможное решение властей Украины о национализации Одесского НПЗ, который находится в собственности банка ВТБ в виде залога по кредиту, выданному компании ВЕТЭК Курченко, может привести к ответным действиям российской стороны.
"Роснефть" обсуждает покупку Одесского НПЗ, принадлежащего группе ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания) Сергея Курченко, которого считали близким к семье отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича.
Одесский нефтеперерабатывающий завод, купленный компанией ВЕТЭК у ЛУКОЙЛа, возобновляет прерванную в 2010 году работу и планирует осуществить первую поставку готовой продукции на рынок Украины в октябре 2013 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".