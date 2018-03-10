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    Российская империя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Репродукция фотографии Император Николай II
    Убийство российского императора Николая II и его семьи могло быть ритуальным
    15:41 27.11.2017
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    Следователи планируют назначить экспертизы для разрешения вопроса, связанного с возможным ритуальным характером убийства царской семьи в 1918 году.
    Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско
    С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско сорвали все флаги РФ
    23:52 11.10.2017
    160США - Россия: санкции преткновения
    Американской стороне направлен протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости РФ в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги.
    Художник Сергей Присекин. Архивное фото
    Художник Сергей Присекин скончался на 57-м году жизни
    11:23 30.10.2015
    858
    Присекин родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова в 1983 году. С 2008 года - действительный член Российской академии художеств.
    Глава Газпрома Алексей Миллер
    Строительство "Северного потока-2" оценивается в 9,9 млрд евро - Миллер
    19:59 19.06.2015
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    По словам Миллера, предварительный график проекта предусматривает, что третья и четвертая нитки "Северного потока" будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года.
    Батальон Донбасс
    Наемники именем революции
    13:22 11.03.2015
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    Любая революция в любой стране – это возможность негодяям использовать насилие в корыстных интересах. И Украина – не исключение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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