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Тег
Российская империя
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Следователи планируют назначить экспертизы для разрешения вопроса, связанного с возможным ритуальным характером убийства царской семьи в 1918 году.
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Присекин родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова в 1983 году. С 2008 года - действительный член Российской академии художеств.
Строительство "Северного потока-2" оценивается в 9,9 млрд евро - Миллер
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По словам Миллера, предварительный график проекта предусматривает, что третья и четвертая нитки "Северного потока" будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года.
Наемники именем революции
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Любая революция в любой стране – это возможность негодяям использовать насилие в корыстных интересах. И Украина – не исключение.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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