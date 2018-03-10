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    похороны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Похороны. Архивное фото
    Из Кропивницкого. Все круги ада похоронного бизнеса
    18:14 18.02.2018
    2373
    Одна из жительниц Кропивницкого рассказала о всех злоключениях с организацией похорон после смерти одного из близких людей. Она вынесла на всеобщее обсуждение вопросы деликатного бизнеса.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    Дочь Ноздровской сообщила, когда состоятся похороны
    23:36 07.01.2018
    598Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам дочери убитой адвоката Анастасии Ноздровской, похороны Ирины Ноздровской состоятся во вторник, прощание состоится утром в селе Демидов под Киевом.
    Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина
    16:32 24.11.2017
    757
    По информации организаторов похорон известного баритона Дмитрия Хворостовского, в Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище, могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина.
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.Архивное фото
    В Украине хоронят жертв трагического ДТП в Харькове
    23:55 21.10.2017
    3687Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    В Харькове и Сумах похоронили трех жертв аварии, которую устроила 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus. В результате аварии жертвами стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы.
    Во Вьетнаме похоронили гигантскую черепаху с почестями
    Вьетнамские рыбаки устроили умершей гигантской черепахе роскошные похороны
    13:56 03.10.2017
    229
    По информации вьетнамских СМИ, черепаха для вьетнамцев – это священное животное, которое должно быть похоронено по всем традициям. По древнему обычаю, человек, который нашел мертвую черепаху, должен ее оплакивать 3 года.
    В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере Виктория
    Смертоносная "Виктория". Одесса простилась с погибшими детьми
    13:35 26.09.2017
    1482Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Одесса в понедельник, 25 сентября, простилась с тремя девочками, погибшими в результате масштабного пожара в детском лагере "Виктория" - 8-летней Софией Мазур, 9-летняей Настей Кулинич и 12-летней Снежаной Арпентий.
    Участник группы Иванушки International Олег Яковлев
    В Москве определились с похоронами экс-лидера "Иванушек"
    19:58 06.08.2017
    2045
    Как сообщил РИА Новости исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов, экс-солиста группы "Иванушки International" похоронят в понедельник.
    Российский певец Олег Яковлев, экс-солист группы Иванушки International
    Экс-лидера "Иванушек International" до сих пор не могут похоронить
    18:21 31.07.2017
    1404
    Как рассказала вдова экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, решается вопрос захоронения артиста на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы.
    Наезд на паломников у мечети в Лондоне
    Фотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон 
    18:36 19.06.2017
    198Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
    Поэт Евгений Евтушенко
    Похороны Евтушенко пройдут в Переделкино 11-12 апреля - друг семьи
    21:22 03.04.2017
    108
    По словам друга семьи поэта Михаила Моргулиса, ранее похороны планировались на 9 апреля, но это Вербное воскресенье, поэтому все будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны - в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве - вдова
    00:52 02.04.2017
    201
    По словам вдовы поэта Марии Новиковой, Евгений Евтушенко хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, не известнопока еще сколько времени займет решение всех формальностей.
    Киллер Вороненкова
    Убийцу Вороненкова похоронят в Днепре во вторник
    21:58 26.03.2017
    968Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, убитого киллера экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, ранее опознанного собственной матерью, похоронят 28 марта.
    Певец Джордж Майкл
    Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе в Лондоне - СМИ
    20:50 19.03.2017
    858
    Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона. Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа.
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем 
    21:50 23.12.2016
    653
    Вячеслав Шалевич сыграл в кино и театре множество разноплановых ролей — положительных и отрицательных, но сам любил роли романтические, так как считал, что искусство должно людям дарить надежду.
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем
    В Москве простились с актером Вячеславом Шалевичем
    18:38 23.12.2016
    515
    Народного артиста Российской Федерации Вячеслава Шалевича после церемонии прощания в Театре имени Вахтангова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
    Вячеслав Шалевич в фильме Три тополя на Плющихе
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем пройдет в Москве
    23:39 22.12.2016
    814
    По информации сайта Театра имени Вахтангова, прощание с актером начнется в 10 часов утра в Театре имени Вахтангова, после чего его похоронят на Ваганьковском кладбище.
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба
    Траурный митинг памяти Фиделя Кастро начался в Сантьяго-де-Куба
    02:42 04.12.2016
    144Захоронение праха Фиделя Кастро
    На площади Антонио Масео собрались тысячи жителей города, которые пришли к месту митинга за несколько часов. Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля".
    На месте крушения самолета, на борту которого были футболисты Шапекоэнсе, в Колумбии
    В родном городе погибших в авиакатастрофе футболистов начались похороны
    19:11 03.12.2016
    445Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Ожидается, что в церемонии прощания с футболистами примут участие около 100 тысяч человек – почти половина населения города. Церемония продлится несколько дней.
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро. Видео
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро 
    06:08 29.11.2016
    225Захоронение праха Фиделя Кастро
    Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
    Сестра Фиделя Кастро Хуанита
    Сестра Фиделя Кастро не поедет на похороны брата - СМИ
    06:12 27.11.2016
    1149Захоронение праха Фиделя Кастро
    Сестра Фиделя Кастро Хуанита напомнила, что долгие годы занимала враждебную кубинским властям позицию. Она также отметила, что смерть ее брата дает надежду на поиск пути для взаимопонимания между кубинцами.
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    Похороны. Архивное фото
    Из Кропивницкого. Все круги ада похоронного бизнеса
    18:14 18.02.2018
    2373
    Одна из жительниц Кропивницкого рассказала о всех злоключениях с организацией похорон после смерти одного из близких людей. Она вынесла на всеобщее обсуждение вопросы деликатного бизнеса.
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