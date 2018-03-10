По информации организаторов похорон известного баритона Дмитрия Хворостовского, в Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище, могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина.
По информации вьетнамских СМИ, черепаха для вьетнамцев – это священное животное, которое должно быть похоронено по всем традициям. По древнему обычаю, человек, который нашел мертвую черепаху, должен ее оплакивать 3 года.
Одесса в понедельник, 25 сентября, простилась с тремя девочками, погибшими в результате масштабного пожара в детском лагере "Виктория" - 8-летней Софией Мазур, 9-летняей Настей Кулинич и 12-летней Снежаной Арпентий.
Как рассказала вдова экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, решается вопрос захоронения артиста на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы.
Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
По словам друга семьи поэта Михаила Моргулиса, ранее похороны планировались на 9 апреля, но это Вербное воскресенье, поэтому все будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны - в Переделкино.
На площади Антонио Масео собрались тысячи жителей города, которые пришли к месту митинга за несколько часов. Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля".
Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
Сестра Фиделя Кастро Хуанита напомнила, что долгие годы занимала враждебную кубинским властям позицию. Она также отметила, что смерть ее брата дает надежду на поиск пути для взаимопонимания между кубинцами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".