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    Культура

    Олега Табакова похоронили в Москве

    (обновлено: )521
    Народный артист СССР Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Актера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым, передает корреспондент РИА Новости.

    Прощание с актером Олегом Табаковым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Москва прощается с Олегом Табаковым

    Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

    На похороны пришли актёры Сергей Гармаш, Иван Янковский, Игорь Верник, Владимир Машков, режиссёр Владимир Меньшов, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художник Никас Сафронов, родственники Марина Зудина, Павел и Антон Табаковы, а также десятки близких, коллег, учеников и друзей Табакова.

    Ранее в четверг в Московском художественном театре имени Чехова прошло прощание с Табаковым.

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