Олега Табакова похоронили в Москве

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Актера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым, передает корреспондент РИА Новости.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

На похороны пришли актёры Сергей Гармаш, Иван Янковский, Игорь Верник, Владимир Машков, режиссёр Владимир Меньшов, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художник Никас Сафронов, родственники Марина Зудина, Павел и Антон Табаковы, а также десятки близких, коллег, учеников и друзей Табакова.

Ранее в четверг в Московском художественном театре имени Чехова прошло прощание с Табаковым.