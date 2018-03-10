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    Ислам Каримов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Выборы президента в Узбекистане
    Почти 8% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана
    06:42 04.12.2016
    283Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным мониторинга ЦИК Узбекистана, на 8.00 по местному времени (5.00 по Киеву) проголосовало 1,51 миллиона избирателей, что составляет 7,39% от общего числа.
    Подготовка к президентским выборам в Узбекистане
    Избирательные участки на выборах президента открылись в Узбекистане
    03:28 04.12.2016
    182Узбекистан. Итоги выборов президента
    Принять участие в голосовании смогут более 21,4 миллиона граждан Узбекистана. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
    Голосование. Архивное фото
    Выборы в Узбекистане: важное событие, которое никого не потрясло
    19:42 26.11.2016
    2342Узбекистан. Итоги выборов президента
    Предвыборная кампания в Узбекистане вышла на финишную прямую, однако ожидать таких же страстей, как у Клинтон и Трампа, не стоит, отмечают эксперты.
    Флаг Узбекистана
    Кандидаты в президенты Узбекистана: традиции, соцгарантии, демократия
    14:30 23.11.2016
    293Узбекистан. Итоги выборов президента
    На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата – от четырех партий, официально зарегистрированных в стране. Все они предлагают свои решения вопросов государственного и общественного строительства.
    Прощание с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
    Эксперт: стабильность Узбекистана зависит от способа передачи власти
    15:44 04.09.2016
    910Узбекистан. Итоги выборов президента
    Клан Ферганы был серьезно ослаблен после гибели Бабура Усманова в 2013 году, однако с учетом сильных связей с Россией и Усмановым эта слабость может носить временный характер.
    Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова
    Хроника 3 сентября: похороны Каримова в Узбекистане, масштабные сборы резервистов в Украине
    10:50 04.09.2016
    1307Узбекистан. Итоги выборов президента
    Министерство обороны Украины объявило о сборах резервистов, президент Порошенко пообещал, что осенью Украине предоставят безвизовый режим с ЕС, Гройсман посоветовал украинцам не беспокоиться о курсе гривны.
    Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова
    Первый президент Узбекистана Ислам Каримов прошел последний путь
    08:53 04.09.2016
    799Узбекистан. Итоги выборов президента
    Президент Узбекистана Ислам Каримов, скончавшийся в пятницу, был похоронен в субботу согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям.
    Видео с похорон Ислама Каримова
    В сети появилось видео с похорон Ислама Каримова 
    19:00 03.09.2016
    3429Узбекистан. Итоги выборов президента
    Президент Узбекистана Ислам Каримов, скончавшийся в пятницу в возрасте 78 лет, похоронен в субботу у себя на родине в Самарканде. В стране объявлен трехдневный траур.
    Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова
    Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова 
    18:05 03.09.2016
    997Узбекистан. Итоги выборов президента
    Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. Каримов был похоронен в субботу у себя на родине в Самарканде. В стране объявлен трехдневный траур.
    Николай Капитоненко
    Эксперт о последствиях кончины Каримова для Узбекистана
    17:46 03.09.2016
    2738Узбекистан. Итоги выборов президента
    Политическая элита оказалась не готова к смерти Каримова, заявил директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. По его прогнозам, последствия для региональной безопасности могут быть очень сложными.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    Милиция после похорон Каримова вытеснила толпу из центра Самарканда
    17:27 03.09.2016
    35262Узбекистан. Итоги выборов президента
    Многие горожане были недовольны, что "пришли и ждали несколько часов зря" и им "не дали проститься с президентом, который очень много сделал для страны". Горожане в основном разошлись, чтобы помянуть президента дома.
    Жизненный путь Ислама Каримова. Инфографика
    Жизненный путь Ислама Каримова 
    16:04 03.09.2016
    2649Узбекистан. Итоги выборов президента
    Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. Его похороны состоялись 3 сентября. О жизненном пути лидера страны смотрите в инфографике.
    Президент Узбекистана Ислам Каримов
    Ислам Каримов: портрет ушедшего лидера
    15:42 03.09.2016
    2101Узбекистан. Итоги выборов президента
    Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет, говорится в сообщении правительства и парламента страны. Похороны Каримова состоялись 3 сентября в его родном городе Самарканде.
    Прощание с президентом Узбекистана И. Каримовым
    Ислама Каримова похоронили в Самарканде
    14:00 03.09.2016
    773Узбекистан. Итоги выборов президента
    Ранее в центре Самарканда, на исторической площади Регистан, прошла церемония прощания с президентом. На площади присутствовали несколько тысяч горожан, а также официальные делегации.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    В Самарканде попрощались с Каримовым
    13:03 03.09.2016
    1022Узбекистан. Итоги выборов президента
    После завершения церемонии прощания тело президента, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    О чем пишут в мире: смерть Каримова, взрыв на Филиппинах, допрос Клинтон
    12:50 03.09.2016
    1592Узбекистан. Итоги выборов президента
    Ислам Каримов, управлявший Узбекистаном 25 лет, скончался в возрасте 78 лет, на юге Филиппин прогремел взрыв, ФБР распространило выдержки с допроса Хиллари Клинтон, а Samsung массово отзывает свои новые смартфоны.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    Делегации 17 государств примут участие в церемонии похорон Каримова
    11:25 03.09.2016
    799Узбекистан. Итоги выборов президента
    В Самарканд уже прибыли президенты Афганистана, Таджикистана и Туркмении, премьер-министры Белоруссии, Грузии, Казахстана и Киргизии, вице-премьеры Китая, Южной Кореи и Украины.
    Президент Узбекистана Ислам Каримов
    Хроника 2 сентября: cмерть Каримова, неизбежный дефолт Киева
    10:58 03.09.2016
    20095Узбекистан. Итоги выборов президента
    Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти Каримова, S&P заявило о крайне высокой вероятности дефолта Киева, Рада обратилась к G20 по поводу РФ, Путин напомнил о Львове, "который был частью Польши".
    Траурный кортеж с телом Ислама Каримова
    Тысячи жителей Самарканда встречали кортеж с телом Каримова
    10:16 03.09.2016
    1727Узбекистан. Итоги выборов президента
    От самого аэропорта до центра Самарканда вытянулась цепь встречающих. Большинство мужчин были в черных штанах и белых рубашках. Многие принесли цветы. Женщины в основном в национальных платьях. Многие собравшиеся не могли сдержать слез.
    Проводы Каримова в Ташкенте
    Проводы президента Ислама Каримова в Ташкенте 
    09:46 03.09.2016
    2075Узбекистан. Итоги выборов президента
    В Ташкенте в субботу, 3 сентября, люди с 4-ех часов утра пришли к "президентской трассе", где смогли проститься с президентом Исламом Каримовым, о смерти которого стало известно накануне.
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