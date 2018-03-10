Принять участие в голосовании смогут более 21,4 миллиона граждан Узбекистана. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата – от четырех партий, официально зарегистрированных в стране. Все они предлагают свои решения вопросов государственного и общественного строительства.
Министерство обороны Украины объявило о сборах резервистов, президент Порошенко пообещал, что осенью Украине предоставят безвизовый режим с ЕС, Гройсман посоветовал украинцам не беспокоиться о курсе гривны.
Политическая элита оказалась не готова к смерти Каримова, заявил директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. По его прогнозам, последствия для региональной безопасности могут быть очень сложными.
Многие горожане были недовольны, что "пришли и ждали несколько часов зря" и им "не дали проститься с президентом, который очень много сделал для страны". Горожане в основном разошлись, чтобы помянуть президента дома.
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет, говорится в сообщении правительства и парламента страны. Похороны Каримова состоялись 3 сентября в его родном городе Самарканде.
Ислам Каримов, управлявший Узбекистаном 25 лет, скончался в возрасте 78 лет, на юге Филиппин прогремел взрыв, ФБР распространило выдержки с допроса Хиллари Клинтон, а Samsung массово отзывает свои новые смартфоны.
Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти Каримова, S&P заявило о крайне высокой вероятности дефолта Киева, Рада обратилась к G20 по поводу РФ, Путин напомнил о Львове, "который был частью Польши".
От самого аэропорта до центра Самарканда вытянулась цепь встречающих. Большинство мужчин были в черных штанах и белых рубашках. Многие принесли цветы. Женщины в основном в национальных платьях. Многие собравшиеся не могли сдержать слез.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".