Сообщается, что последний фильм Анджея Вайды "Послеобраз" рассказывает о знаменитом польском художнике и теоретике искусства Владиславе Стржеминском, который был одним из лидеров авангарда в межвоенные годы.
Своим главным произведением Вайда считал картину "Пан Тадеуш" (1999) – экранизацию одноименной поэмы Адама Мицкевича. За свою долгую творческую жизнь Вайда получил практически все существующие в мире кино награды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".