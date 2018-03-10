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    Анджей Вайда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    В Варшаве простились с Анджеем Вайдой
    04:24 19.10.2016
    101
    Месса прошла в костеле Святого Яцека. Тело режиссера кремировано, похороны состоятся 19 октября в Кракове на Сальваторском кладбище, где похоронены близкие Вайды.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    В Киеве на кинофестивале "Молодость" покажут последний фильм Вайды
    14:52 18.10.2016
    113
    Сообщается, что последний фильм Анджея Вайды "Послеобраз" рассказывает о знаменитом польском художнике и теоретике искусства Владиславе Стржеминском, который был одним из лидеров авангарда в межвоенные годы.
    Кинорежиссер Анджей Вайда
    Анджея Вайду похоронят в Кракове
    20:19 10.10.2016
    62
    Мэр Кракова Яцек Майхровский сообщил, что прощальная месса состоится в местном костеле святой Анны, также запланирована встреча в память о Вайде в Музее японского искусства и технологии Манггха.
    Петр Порошенко
    Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью "друга Украины" Вайды
    18:34 10.10.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко написал в соцсети Facebook, что он "с грустью и болью узнал о смерти великого сына польского народа и друга Украины Анджея Вайды".
    Оскароносный Анджей Вайда
    Оскароносный Анджей Вайда - "отец" польского кино 
    12:45 10.10.2016
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    В Польше Анджея Вайду называли "отцом национального кино" — уже с самыми первыми своими картинами он приобрел известность и внутри страны, и за рубежом.
    Актриса Барбара Брыльска и режиссер Анджей Вайда из Польши
    Анджей Вайда: мастер мирового кино 
    12:25 10.10.2016
    182
    Известный польский режиссер Анджей Вайда скончался вечером в воскресенье в возрасте 90 лет. Смотрите подробнее о жизни мастера мирового кино в фоторепортаже.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    Анджей Вайда. Справка
    04:02 10.10.2016
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    Своим главным произведением Вайда считал картину "Пан Тадеуш" (1999) – экранизацию одноименной поэмы Адама Мицкевича. За свою долгую творческую жизнь Вайда получил практически все существующие в мире кино награды.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    Умер польский режиссер Анджей Вайда
    01:13 10.10.2016
    251
    В конце сентября оскаровская комиссия Польши выдвинула последнюю картину Вайды "Послеобразы" ("Powidoki") на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
    Лех Валенса
    Вайда поддержал Леха Валенсу, подозреваемого в работе на спецслужбы
    08:03 06.05.2016
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    По мнению режиссера Анджея Вайды, в Польше сейчас существует "две версии истории" страны. Он также отметил, что попытки дискредитировать бывшего лидера "Солидарности" "неприемлемы".
    Кинорежиссер Анджей Вайда
    Анджей Вайда получит спецприз Венецианского кинофестиваля
    13:30 21.08.2013
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    Знаменитый польский режиссер и сценарист Анджей Вайда получит специальный приз Венецианского кинофестиваля Persol award в знак его достижений как легенды международного кинематографа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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