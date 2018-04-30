В гробу все красивы. Судмедэксперт о тонкостях смерти в Украине

РИА Новости Украина

Сколько бы нам ни советовали больше думать о своей душе, а мысли о теле всё же привычнее. Мало кто не задумывался о том, как хотел бы распорядиться своим телом после смерти. У некоторых заранее продумано всё до мелочей: и последний наряд, и похоронная служба, и место на кладбище. Другие предупреждают близких, что предпочли бы кремацию или категорически против неё. Но не всё так просто. О том, что вы имеете право сделать со своим телом по закону, "Одесская жизнь" расспросила опытного одесского судмедэксперта Бориса Яворского.

Кремация, кладбище и другие "капризы"

Насколько свободно мы можем распоряжаться своим телом после смерти?

— Эта мысль нигде не сформулирована явно, но в целом выглядит так, будто наше тело находится у нас в пожизненной аренде от государства. И после смерти именно государство решает судьбу тела. Но мы можем сами выбрать кладбище, на котором нас похоронят.

Сейчас, скажем так, в моде кремация. С этим могут быть проблемы?

— Можно ли тело кремировать — тоже решает государство. Во всех случаях насильственной смерти (несчастные случаи, убийства, самоубийства) для кремации нужно постановление следственного судьи. И он может в этом отказать, если с его точки зрения дело ещё не ясно до конца. Могут открыться новые обстоятельства — и тело придётся доисследовать.

Но ведь исследование уже производится при вскрытии, так?

— Нельзя проверить всех на всё. Общий объём вскрытия в нашей работе предусмотрен Приказом № 6. Допустимый минимум — это исследование трёх полостей: головы, грудной и брюшной полости. С рассечением, с замером и взвешиванием органов.

А для чего нужны замер и взвешивание органов?

— Медицине известны нормальные размер и вес здоровых органов. Изменение этих показателей может свидетельствовать об имевшейся патологии. И патология может состоять в прямой или косвенной связи с причиной смерти. Например, некоторые заболевания сердца (ишемическая болезнь, кардиомиопатии) приводят к увеличению его размеров и массы.

Любые яды — за ваши деньги!

— Возвращаясь к допустимому минимуму, по закону обязательно проведут токсикологическое исследование крови и мочи на алкоголь. И гистологическое исследование образцов органов. Все остальные виды исследования — только если эти вопросы поставлены следствием.

То есть вы не ищете редкие яды, не проверяете странные отравления?

— Если эксперт сам видит признаки отравления невооруженным глазом, то он отправляет образцы на дополнительное исследование на ту группу ядов, отравление которой предполагает. Это дорогие исследования, на тысячи гривен за образец. Если проверять на отравление каждый труп, то две недели такой работы полностью обанкротят учреждение.

А если я подозреваю, что родственника отравили, но нет явных доказательств, можно потребовать проверки?

— Всё, что по закону можно, но не обязательно — пожалуйста, за ваш счёт. Деньги перечислить через казначейство на счёт учреждения. Иногда такое действительно заказывают. Но из сериалов у людей есть представление, что токсиколог — это такой гений, который проводит одну реакцию и говорит: здесь вот это вещество! Так вот нет. Есть препараты и группы препаратов, их много, на каждый из них своя качественная реакция и своей метод нахождения. То есть не получится по принципу "Давайте поищем, может там что-то есть?". Нужно понимать, что мы ищем. Есть интересные вещества, которые требуют особого порядка проведения вскрытия. Те же летучие яды.

Вернемся к эксгумации: кто может её потребовать?

— Требовать может кто угодно, но решение о необходимости её проведения принимает только следователь. Если тебе стало известно, что тело захоронено по "липовому" врачебному свидетельству о смерти, а ты подозреваешь убийство, например. Тогда пишешь заявление в полицию, его рассматривают, и если есть серьёзные основания, то проводят эксгумацию. Но это если речь идёт об эксгумации в процессе следствия. Технически тело могут эксгумировать и просто для перезахоронения.

Когда в гробу находят кирпичи…

При эксгумации в ходе следствия всё проверяют повторно?

— Да, производится полное и даже более углублённое исследование тела. Но с учётом уже имеющихся подозрений по способу убийства и вопросов следствия по этому поводу. Поэтому судмедэксперт при вскрытии помнит, что в любой момент может потребоваться эксгумация. И все органы после исследования аккуратно помещаются обратно в тело. Если при повторном вскрытии чего-то не окажется на месте, будет огромный скандал.

При эксгумации случалось обнаружить в гробу тело в другой позе? Или не обнаружить вообще? Бывало сверхъестественное?

— Был случай, когда при эксгумации в гробу нашли кирпичи вместо трупа. Эксгумация была проведена по требованию Интерпола, а "усопший" с липовым свидетельством о смерти от врача был обнаружен где-то в Италии, весело тратящим посмертную страховку.

А что происходит с телами, которые никто не забирает для похорон? С неизвестными?

— До десяти дней неопознанные тела находятся в морге. Если никто не обратился, на второй неделе проводят захоронение. Тут никаких ужастиков, никаких общих могил. Но вариант бюджетный: самые простые деревянные гробы, могилы на Западном кладбище, но отдельные и зарегистрированные. Эти тела никогда не кремируются, потому что довольно часто потом появляются дальние родственники, и требуется провести опознание и перезахоронение.

О скелетах, трансплантологии и похитителях органов

Есть люди, которые хотели бы завещать свои органы после смерти тем, кому нужнее. Продолжить жизнь в каком-то смысле. Насколько сложно это сделать?

— Практически невозможно. Проблема в том, что у нас нет смерти как юридического понятия. В законах она упоминается, но само понятие не установлено. А это первый шаг, который нужен, чтобы трансплантология как-то работала. По закону у нас в стране брать органы можно, когда появились трупные явления. То есть как раз в тот момент, когда они по большей части уже не пригодны, потому что началось разложение тканей.

А завещать скелет свой можно для изучения?

— Даже не могу представить, как это сделать при наших законах.

Но откуда-то же попадают скелеты и части тела в музеи, на кафедры?

— Точно не в последнее десятилетие.

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Для студентов-медиков тоже ведь нужны препараты, с чем они работают на занятиях по анатомии?

— Сейчас наши студенты не работают с трупами, именно по этой причине. И это для их профессиональной подготовки очень плохо, конечно. С точки зрения нашего закона труп человека — это разновидность биологических отходов. И если он не захоронен должным образом по закону "О похоронах и похоронном деле", то он подпадает под действие закона об опасных биологических отходах.

odessa-life.od.ua Трансплантация органов

А "чёрные" трансплантологи, похитители органов? Это пустая страшилка или всё-таки что-то такое есть в городе?

— Если и есть, то я лично об этом сведений не имею. И к нам тела с отсутствующими удалёнными органами ни разу не поступали.

Поговаривают, что сейчас органами вовсю торгуют в зоне АТО. Вроде как там много молодых здоровых ребят, а их смерть всегда можно списать на боевые потери. Насколько это вероятно, по-твоему?

— "Молодые здоровые ребята" — это не медицинское понятие, а обывательское. Чтобы определить, годится ли человек в доноры органов для трансплантации, нужно провести тщательное медицинское исследование. На глаз это не определяется. С виду вполне здоровый человек может обладать целом букетом противопоказаний. Например, перенесённые ранее заболевания, в том числе инфекционные. В общем, это крайне маловероятно, и от коллег я ни о чём подобном не слышал.

Буйные родственники и ромские обычаи

Случаются у вас проблемы при выдаче тела родным?

— О да! Бывают целые семейные разборки, когда, например, супруга и кровные родственники покойного спорят по поводу того, кто будет его хоронить. Несколько групп скорбящих могут требовать выдачи одного и того же тела. Временами чуть не до драки доходит.

И что вы делаете в таких случаях?

— Действуем по закону: отправляем к прокурору за письменным разрешением на выдачу тела.

А бывает, что родные забирают тело, но не везут хоронить?

— На моей памяти такого не бывало. Всё-таки в этом смысле люди у нас довольно адекватные. Правда, бывают ромы, которые забирают тело домой, а потом неделями поминают, есть у них такой обычай. Но потом всё равно хоронят.

Что-то еще хотелось бы сказать нашему читателю?

— Уважаемые читатели! Поскольку ваше тело, как вы теперь знаете, принадлежит вам на правах аренды от государства, хочу пожелать, чтобы эта аренда длилась как можно дольше. Следите за своим здоровьем и будьте бдительны.