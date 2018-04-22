Как политический бомонд США прощался с Барбарой Буш

На церемонии присутствовали около 1,5 тысячи человек. Среди них первая леди США Меланья Трамп, экс-президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель. Они сидели в первом ряду во время службы, Меланья Трамп – рядом с Бараком Обамой. Действующий президент США Дональд Трамп написал утром в своем Twitter, что будет смотреть церемонию в своей резиденции во Флориде.

Джордж Буш-старший сидел с другой стороны от них в кресле-коляске рядом с членами своей семьи, в том числе с Джорджем Бушем-младшим и его супругой.

Надгробные речи произнесли младший сын Барбары Джеб Буш, ее близкая подруга и жена бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера Сьюзан Бейкер, а также биограф Буша-старшего Джон Мичэм. Они говорили об ее уме, силе, юморе, роли в семье. Не один забавный эпизод из их общения с Барбарой Буш прозвучал в этот день с кафедры. Даже пастор, который был ее исповедником, рассказал пару историй, которые собравшиеся встретили смехом. Но, в конечном счете, все говорили о заслугах и выдающихся личных качествах Барбары Буш.

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После церемонии ее похоронят неподалеку от Библиотеки и музея Джорджа Буша в Техасе рядом с могилой ее дочери Робин Буш, которая умерла от лейкемии в возрасте всего трех лет.

Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. С Джорджем Бушем-старшим познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Свадьба состоялась в 1945 году. Вместе они прожили 73 года. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.

Ее муж Джордж Буш-старший занимал пост президента США в 1989–1993 годах, а сын Джордж Буш-младший был президентом США в 2001–2009 годах.