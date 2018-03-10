По словам представителя Скотланд-Ярда, полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию.
По словам замминистра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США.
Согласно заявлению командования сирийской армии, сообщения о применении газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого "Фейлак ар-Рахман", являются лживыми и не соответствуют действительности.
По словам сенатора США Джона Маккейна, химическая атака в Сирии стала возможной благодаря заявлениям представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
По информации Центра по примирению в Сирии, из района квартала "1070" бандформированиями по территории районов Дахият аль-Асад и Эль-Хамдания в городе Алеппо был нанесен удар снарядами кустарного производства, начиненными отравляющим веществом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".