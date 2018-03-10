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    химические вещества

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    01:36 10.04.2017
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    12 человек доставлены в больницу города Эрбиль – столицы Иракского Курдистана. Им оказывается помощь в связи с травмами, полученными в результате химической атаки в Мосуле.
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    После химатаки боевиков в Алеппо ранены 37 жителей, 2 военных погибли
    00:10 01.11.2016
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