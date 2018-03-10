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    торговые центры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона вредоносную субстанцию
    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона "вредоносную субстанцию"
    00:53 24.09.2017
    142Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам представителя Скотланд-Ярда, полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию.
    Министерство внутренних дел Украины
    Милиция проверяет сообщение о минировании ТРЦ в Киеве
    18:39 12.04.2015
    83Рост криминала в Украине.
    Согласно информации, персонал и посетителей на время работы взрывотехников, кинологов и сотрудников следственно-оперативных групп столичной милиции эвакуировали.
    Милиция у здания ТЦ Ocean Plaza. Архивное фото
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    18:25 02.04.2015
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    21:21 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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