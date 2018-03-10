По информации НБУ, департамент государственной исполнительной службы Миниюста открыл исполнительное производство по решению Печерского суда о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество Олега Бахматюка.
По информации первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, должностные лица предприятия-производителя вина в нарушение норм Налогового кодекса занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 1,94 миллиона гривен.
ПАО "Укргаздобыча" уже обратилась с исками в органы Государственной фискальной службы Украины о признании противоправными и отмене решений об описи имущества в налоговый залог, сообщается на сайте предприятия.
Суд мотивировал свое решение тем, что арест имущества и счетов "может привести к созданиям помех в осуществлении производственной деятельности, также привести к нарушению прав и интересов лиц, в частности сотрудников на своевременное получение заработной платы".
Решение поддержал 251 депутат Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно информации, у компании нет действенных инструментов взыскания задолженности и механизмов влияния на предприятия-должники.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".