наверх
10.03.201809:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    имущество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Михаил Добкин в суде. Архивное фото
    Добкин прокомментировал арест его имущества судом
    19:33 04.08.2017
    1235Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам нардепа Михаила Добкин, с него, "как с сомалийского пирата брали выкуп, который заплатили товарищи". Теперь посягнули на его имущество, не оставили в покое и погреб.
    Национальногый союз писателей Украины
    Имущество Союза писателей Украины описали за долги
    19:57 16.04.2017
    246
    Согласно информации, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    ФГВФЛ должен ускорить реализацию имущества банков-банкротов - Шевченко
    01:26 20.02.2017
    171Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что Фонду гарантирования вкладов физических лиц банкротство не грозит.
    Печерский районный суд Киева, архивное фото
    Суд обязал исполнителей наложить арест на имущество Бахматюка
    04:24 01.11.2016
    688Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    По информации НБУ, департамент государственной исполнительной службы Миниюста открыл исполнительное производство по решению Печерского суда о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество Олега Бахматюка.
    Арестованная судом автоматическая линия для изготовления и розлива вина в Херсонской области
    В Херсонской области производитель вина не заплатил налогов на 2 млн грн
    02:22 12.09.2016
    183Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По информации первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, должностные лица предприятия-производителя вина в нарушение норм Налогового кодекса занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 1,94 миллиона гривен.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман: наличие имущества не влияет на право получения субсидии
    02:55 10.08.2016
    784
    По заявлению пресс-службы Кабинета министров, для расчета субсидии учитывается лишь доход домохозяйства, в том числе и от имущества, например, если пай сдается в аренду.
    Укргаздобыча
    "Укргаздобыча" оспаривает в суде опись ее имущества
    21:33 05.07.2016
    225Онищенко: новая партия компромата
    ПАО "Укргаздобыча" уже обратилась с исками в органы Государственной фискальной службы Украины о признании противоправными и отмене решений об описи имущества в налоговый залог, сообщается на сайте предприятия.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    В Лондоне суд заморозил имущество Коломойского в Европе
    19:10 22.04.2016
    1830Отставка Коломойского. Что дальше.
    Имущество было заморожено в рамках рассмотрения иска российской нефтяной компании "Татнефть" от 22 марта на общую сумму в 380 миллионов долларов.
    Цех Запорожстали. Архивное фото
    Суд отказал "Сбербанку России" в аресте имущества "Запорожстали"
    04:40 24.02.2016
    935Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Суд мотивировал свое решение тем, что арест имущества и счетов "может привести к созданиям помех в осуществлении производственной деятельности, также привести к нарушению прав и интересов лиц, в частности сотрудников на своевременное получение заработной платы".
    Министр юстиции РФ Александр Коновалов
    РФ добилась успехов в обжаловании арестов имущества за рубежом – Минюст России
    19:10 24.01.2016
    582
    Как отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов. сейчас важно, чтобы не было неординарных, ненормальных действий со стороны тех стран, где судебное решение исполняется.
    Нафтогаз Украины
    Рада разрешила "Нафтогазу" отбирать имущество у предприятий-должников
    17:57 16.07.2015
    59
    Решение поддержал 251 депутат Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно информации, у компании нет действенных инструментов взыскания задолженности и механизмов влияния на предприятия-должники.
    Молоток судьи
    Мосгорсуд проверит законность ареста имущества фабрики Roshen
    04:05 06.07.2015
    430
    Согласно информации, законность ареста липецкого имущества корпорации Roshen, владельцем которой является украинский президент Петр Порошенко, суд проверит в понедельник.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны