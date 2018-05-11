С возвратом имущества "Киевэнерго" не все просто — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киевсовет будет судиться с "Киевэнерго". Причина — разрытые теплосети. Об этом заявил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко. Он сказал, что сейчас в столице более 2 тысяч аварийных разрытий теплосетей и добавил, что столичная власть будет настаивать, чтобы все их закопали за средства "Киевэнерго".

О перспективах этих исков в суде, а также в целом о состоянии теплосетей в столице рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации, экс-заместитель министра по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перспективи у цих позовів?

— Справа не перспективна. Тому що було прийнято рішення сесії про передачу вже повністю майнового комплексу "Київенерго" на баланс міської ради. В зв'язку з цим "Київенерго" не буде витрачати на це гроші, скоріше за все. А мотивація їх буде дуже проста — є борги населення. Не все населення платить, ніколи не буває 100% сплати. Відповідно, вони скажуть, що ті кошти, які були в боргах, от ви їх заберіть в населення і витратьте на закопування цих мереж. Я думаю, що саме така буде себе поводити захист "Київенерго".

Це не буде виглядати як перекладання зі здорової голови на хвору?

— Кожен буде зацікавлений в тому, щоб відстоювати свої інтереси. Адже при передачі "Київенерго" віддасть зараз все майно, але стоїть питання: куди дінуться борги? І яким чином потім борги будуть повертатися, куди. От вони скажуть, що якби в нас були повернуті повністю борги, ми би закрили оці всі розриття. Оскільки в нас є борги і перед бюджетною сферою. Є борги населення. От ви поверніть їх і тоді ми зробимо.

Умови передачі активів "Київенерго" місту якимось чином прописані?

— Там є дуже багато ще проблем. Ви знаєте, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 має електричну генерацію. Електрична генерація залишається, як майно "Київенерго". Вона не передається. Тому що вона була куплена в держави, і контрольний пакет знаходиться саме в "Київенерго". Друге питання — є так звані невід'ємні поліпшення, які "Київенерго" зробило за свій рахунок протягом тих років, коли використовувало майно. І тепер теж стоїть питання, яким чином їх забрати. Або вертати їм гроші, або віддавати їм щось інше в замін. Наприклад, підстанції, електромережі, що колись ми хотіли зробити, розмінятися з ними. Це теж питання не вирішене. Третє питання — якщо в свій час з 2010 по 2013 рік ми вклали за рахунок "Київенерго", змусили їх вкладати по 200 млн грн в мережі — це 600 млн, то останніх 2-3 роки взагалі "Київенерго" в мережі нічого не вкладало. От тому і така велика кількість сьогодні розривів. І сьогодні повністю всі затрати на підтримання мереж, на оновлення і проведення капітальних ремонтів, все це лягає на міський бюджет.

Яку суму може скласти ліквідація розривів, вже не говорячи про оновлення мереж і взагалі всієї системи?

— Якщо дивитися по сьогоднішніх цінах, то треба приблизно 600 млн гривень щорічно вкладати в мережі для того, щоб вони просто не погіршувалися.

А щоб проводити хоча б якусь модернізацію?

— А для того, щоб зробити модернізацію, це треба вже мільярди доларів вкладати, щоб зробити дійсно реальну якусь зміну. Наприклад, ви знаєте, що більше 2 тисяч будинків в місті Києві не мають циркуляції і не забезпечені нормально гарячою водою? Є проблеми з тим, що крім ТЕС, які передаються, ще порядку 170 котелен, не всі ці котельні є сучасними, там потрібно міняти котли і проводити модернізацію. Тобто це досить серйозні гроші, і забираючи в "Київенерго" майно, місто бере Троянського коня.

Якби в "Київенерго" все це залишилося і посипалося з плином часу, на кому була б відповідальність?

— Залишати в тому варіанті, в якому воно було, неможливо було. Тому що це була унікальна ситуація, коли не було договору оренди, не було договору концесії, а так званий був договір тимчасового використання. Такого по закону немає. І треба було в будь-якому випадку або робити новий договір з новими умовами, або забирати.

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Можуть поки що тепломережі перебувати в такому стані?

— Ні, це нереально. Зараз починається період випробувань. Повинні бути за літній період проведені випробування всіх мереж. Що таке випробування? Це збільшення тиску в мережах для того, щоб проявилися слабкі місця, і там будуть прорвані мережі. Це ще будуть сотні поривів. Тому ні в якому разі. Все місто стане тільки в суцільних ямах і в поривах. Тому їх треба ліквідовувати. І плюс це ж втрати. Втрати води, втрати теплоносія. Це відсутність гарячої води у населення в літній час, що було в попередньому році. Тому їх треба ліквідовувати терміново. Питання повинно бути вирішене в двох площинах. Я думаю, що скоріше за все воно буде пов'язано з цими боргами. Кому залишаються борги, той і ліквідовує ці пориви.

А якщо місто власним коштом все ж таки наведе лад, потім вимагати з "Київенерго" не зможе нічого?

— Я думаю, що це буде слабка позиція, тому що вони будуть захищатися саме цими питаннями боргів.

А боргів скільки накопичилося?

Я зараз не знаю, скільки. В мене є дані по Україні, по Україні зараз 70 млрд боргів — по енергоносіях від населення. Це і по водоканалах, і по теплокомуненерго. Це борги населення за енергоносії.

В інших регіонах така ж ситуація, як і в Києві?

— В більшості районів теплокомуненерго знаходяться в муніципальній власності, комунальній. І тому там дещо інше, там місто завжди бере на себе відповідальність за ліквідацію всіх аварій. В місті Києві ми маємо тільки 2,5 тис. кілометрів тепломереж. Тому ясно, що такої кількості немає ні в одному більше місті.

Ранее член Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко заявлял, что при передаче "Киевэнерго" в собственность города, его долги будут аннулированы.

А спецкор "ГС" Александр Ивасивка с заседания Киевсовета сообщал, что "Киевэнерго" не могут передать в собственность города из-за НКРЭКУ.