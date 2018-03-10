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    Укргаздобыча

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Укргаздобыча
    "Укргаздобыча" в январе нарастила добычу газа
    19:06 05.02.2018
    103
    В пресс-службе компании сообщили, что ПАО "Укргаздобыча" в январе 2018 года увеличило добычу природного газа по сравнению с январем 2017 года, на 3,3% - до 1303000000 куб. м.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    СБУ и ГПУ проводят обыски в "Укргаздобыче"
    11:13 16.01.2018
    171
    В минувшем году силовики неоднократно проводили обыски в офисах "Укргаздобычи", в частности в рамках досудебного расследования по подозрению в присвоении государственных средств должностными лицами компании.
    Руководство Укргаздобычи на Западной Украине
    "Укргаздобыча" нацелилась на месторождения на Западной Украине
    05:20 12.01.2018
    384Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Для увеличения добычи газа в западном регионе "Укргаздобыча" активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В Украине подвели итоги добычи газа за год
    13:27 26.12.2017
    803Украина 2018: новые испытания
    "Укргаздобыча" с начала 2017 увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 635 миллионов кубометров - до 15 миллиардов кубов.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Марунич о конфликте между Госгеонедр и "Нафтогазом" и цене вопроса
    07:46 18.09.2017
    491
    В стране должны работать законы, чтобы вмешательство премьер-министра не требовалось для нормальной работы предприятий, считает эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Украина не в состоянии обеспечить себя газом для бытовых нужд - Марунич
    18:44 10.09.2017
    3087Украина в тисках энергозависимости
    Развивать добычу сжиженного газа имеет экономический смысл и выгоду на месторождениях, которые уже были освоены ранее, считает эксперт Дмитрий Марунич.
    Месторождение сланцевого газа. Архивное фото
    В Полтавской области появятся 12 газовых скважин
    12:32 16.08.2017
    181
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    ГПУ вновь проводит обыски в "Укргаздобыче"
    15:56 14.08.2017
    96
    Обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа. В компании отметили, что подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа "Укргаздобычи" и Украины в международной бизнес среде.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Эксперт об энергонезависимости: любимая пропагандистская история власти
    02:00 09.08.2017
    394Украина в тисках энергозависимости
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для реализации плана Кабмина по увеличению добычи газа, "Укргаздобыча" к 2020 году должна нарастить показатели на 5 миллиардов кубометров.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    ГПУ проводит обыски в компании "Укргаздобыча"
    14:13 07.07.2017
    326
    Как сообщили в ГПУ, должностные лица "Укргаздобыча", действуя по предварительному сговору, завладели госсредствами в особо крупных размерах.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    Эксперт: огромная прибыль "Нафтогаза" - не чудо, когда продаешь втридорога
    04:34 10.06.2017
    969Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прибыль "Нафтогаза" обеспечена за счет того, что в 3,5 раза была увеличена закупочная цена для "Укргаздобычи".
    Укргаздобыча
    "Укргаздобыча" нарастила добычу газа
    04:11 22.05.2017
    281Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получила инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий.
    Джамала
    Хроника 5 мая: миллион для Джамалы, подготовка к 9 Мая, марш "Азова", уголовное дело на Авакова
    10:19 06.05.2017
    2149
    Вятрович получил особое "приглашение" на акцию "Бессмертный полк", в Киеве разразился скандал вокруг гонорара певицы Джамалы почти в 1 млн грн за ее выступление в финале песенного конкурса, "Азов" отметил день рождения маршем.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Топ-менеджмент "Укргаздобычи" повысил себе зарплаты в 13 раз
    13:07 05.05.2017
    986
    В аудированном отчете компании говорится, что выплаты ведущему управленческому персоналу в 2016 году составили 31,363 миллиона гривен, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 2,471 миллиона гривен.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    СБУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи"
    18:18 26.04.2017
    75
    Представители СБУ мотивируют обыски незаконным использованием программного обеспечения, которое, как заявляет пресс-служба, компания официально и легально закупила через систему ProZorro.
    Высокогорная газокомпрессорная станция. Архивное фото
    Под Харьковом обнаружены крупные запасы газа
    10:00 12.04.2017
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    О запасах газа сообщила пресс-служба "Укргаздобычи". В результате освоения скважины №8 Чкаловского месторождения компания уже получила промышленный дебит 150 тысяч кубометров в сутки.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Коболев: газа из украинских месторождений не хватит даже для нужд населения
    16:23 08.04.2017
    2965
    Согласно информации председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, минимальный план увеличения добычи газа в 2017 году составляет полмиллиарда кубометров.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Дело Онищенко. Суд арестовал на два месяца двух замов "Укргаздобычи"
    04:59 27.01.2017
    204Онищенко: новая партия компромата
    Соломенский районный суд Киева полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении подозреваемых Александра Сомова и Вадима Шленчака.
    Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко
    "Укргаздобыча" ожидает цену на газ из Европы в $120-130 за тысячу кубов
    16:39 23.12.2016
    8226Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олега Прохоренко, в 2017-2018 году уровень цен в Европе уменьшится примерно до уровня 120-130 долларов за тысячу кубометров.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    "Укргаздобыча" намерена нарастить добычу газа на 500 млн кубов
    15:02 15.12.2016
    82
    Планы на 2017 год озвучил глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. Кроме того, по его словам, по итогам 2016 года компания должна увеличить добычу газа на 72 миллиона кубометров по сравнению с 2015 годом.
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