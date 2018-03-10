В минувшем году силовики неоднократно проводили обыски в офисах "Укргаздобычи", в частности в рамках досудебного расследования по подозрению в присвоении государственных средств должностными лицами компании.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области.
Обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа. В компании отметили, что подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа "Укргаздобычи" и Украины в международной бизнес среде.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для реализации плана Кабмина по увеличению добычи газа, "Укргаздобыча" к 2020 году должна нарастить показатели на 5 миллиардов кубометров.
Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прибыль "Нафтогаза" обеспечена за счет того, что в 3,5 раза была увеличена закупочная цена для "Укргаздобычи".
По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получила инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий.
Вятрович получил особое "приглашение" на акцию "Бессмертный полк", в Киеве разразился скандал вокруг гонорара певицы Джамалы почти в 1 млн грн за ее выступление в финале песенного конкурса, "Азов" отметил день рождения маршем.
В аудированном отчете компании говорится, что выплаты ведущему управленческому персоналу в 2016 году составили 31,363 миллиона гривен, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 2,471 миллиона гривен.
Планы на 2017 год озвучил глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. Кроме того, по его словам, по итогам 2016 года компания должна увеличить добычу газа на 72 миллиона кубометров по сравнению с 2015 годом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".