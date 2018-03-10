По информации НБУ, департамент государственной исполнительной службы Миниюста открыл исполнительное производство по решению Печерского суда о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество Олега Бахматюка.
Беспрецедентное решение Печерского суда об аресте имущества украинского бизнесмена Олега Бахматюка по иску НБУ может внести в практику диалога государства с неугодными бизнесменами новые детали. Владельцы обанкротившихся банков теперь под прицелом?
Печерский райсуд удовлетворил заявление Национального банка Украины и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Олегу Бахматюку. Речь идет о сумме около 158 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".