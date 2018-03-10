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    Олег Бахматюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Печерский районный суд Киева, архивное фото
    Суд обязал исполнителей наложить арест на имущество Бахматюка
    04:24 01.11.2016
    688Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    По информации НБУ, департамент государственной исполнительной службы Миниюста открыл исполнительное производство по решению Печерского суда о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество Олега Бахматюка.
    Олег Бахматюк
    Арест имущества банкира Бахматюка. Кто следующий?
    15:16 19.05.2016
    1887Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Беспрецедентное решение Печерского суда об аресте имущества украинского бизнесмена Олега Бахматюка по иску НБУ может внести в практику диалога государства с неугодными бизнесменами новые детали. Владельцы обанкротившихся банков теперь под прицелом?
    Олег Бахматюк
    Суд Киева арестовал имущество олигарха Бахматюка на $158 млн
    00:37 19.05.2016
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    Печерский райсуд удовлетворил заявление Национального банка Украины и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Олегу Бахматюку. Речь идет о сумме около 158 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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