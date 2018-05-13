РИА Новости Украина

Владимир Шумский 1987 года рождения, родом из села Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области, сейчас проживает в селе Тяпче. Работает разнорабочим, пишет Блиц-Инфо со ссылкой на rezonans.cc.

Еще полгода назад Владимир работал продавцом на рынке в Долине, торговал овощами и зерновыми продуктами, официально оформлен на работу не был. Собственно, благодаря своему работодателю, Владимир и пережил такой ужас, в который даже поверить сложно.

"26 декабря прошлого года торговал на базаре, приехали четверо и сказали, что пропали деньги. И сразу: "Никто, кроме тебя, не мог их взять".

Владимир не сразу тогда понял, о чем речь.

"Говорили, что один другому владельцу этой торговой точки, был должен какие-то деньги, которые якобы должен был в тот день отдать.

Мы ехали в Долину одним микроавтобусом, и женщина одного из мужчин везла с собой деньги, которые якобы исчезли во время поездки.

Мы, когда ехали на базар, по дороге останавливались, потому что горелым было слышно. Стали, открыли капот, увидели, что ничего не горит и поехали дальше на базар. Начали раскладываться. Никто ничего не говорил сразу, а вот около десяти утра приехали те четверо, позвали меня в вагончик и сразу сказали раздеваться, а то ж зима уже была, холодно, они эти деньги искали.

Это все знакомые мне люди были, с одной деревни мы… К концу дня стояли неподалеку, ждали, чтобы я нигде не убежал.

Я звонил владельцу этой торговой точки, спросить хотел, почему на меня подумали, что я взял эти деньги, но он трубку не поднимал. А еще я никак не мог понять, почему сначала говорили, что пропали 1300 долларов, а потом вдруг сумма стала 1500 долларов.

В половине третьего мы начали собираться с базара домой, носили товар в вагончики. Еще по дороге имели два заказа, развозили их. Приехали в Княжолуки, я имею там 40 соток огорода и дом там стоит. Вышли из автобуса, не знаю откуда взялся мoлoток. По руке, по ноге… начали меня бить.

Сначала там били, потом повезли на место, где утром машиной останавливались. Сказали мне, что уже к трем гадалкам ездили, и гадалка сказала, что я деньги взял. Говорили, что пса приведут и он занюхает, кто взял деньги.

Снова били, а ночью поехали на реку и начали меня тoпить. Держат под водой, а когда сознание теряю, вытягивают, приводят к памяти и снова тoпят…".

Приехал папа той женщины, говорил мне: "Володя, признайся, что взял деньги и тебя бить никто не будет".

А я просил: "Нанашко, я ж деньги не брал…".

А он говорит: "То я ухожу, а тебя здесь yбьют или калекой сделают".

Ночевал на овощном складе, где кормовая свекла и картошка. Родные не знали где я, им сказали, что пошел домой. Мокрый был после реки, а на том складе бетонный пол. Так и лежал на холодном бетоне всю ночь…

А те четверо неподалеку были. Взяли себе водки, закуски, сидели и выпивали. То один зайдет, то другой. Ударит несколько раз палкой и уйдет. Затем снова… И так — до утра.

На второй день повезли меня в Долину в полицию. На проходной не записывали, что меня привезли, я уже потом узнал, что младший брат и шурин меня искали везде.

Завели в кабинет, говорили, чтобы отдал деньги по хорошему, иначе посадят и еще до Коляды я стану "девочкой" в тюpьме, и будут меня называть не Володя, а Владислава. В таком тоне там со мной говорили. Один из тех, кто привез меня, заставил позвонить жене, чтобы вынесла мой паспорт. Так отобрали документы.

Я ходил, просил, чтобы отдали паспорт, а они сказали, что я эти деньги должен им отработать. Потому что просто не дадут мне жить. Жене угрожали. Говорили, что вывезут меня за границу и продадут на opганы. А свои деньги все равно заберут. Жене говорили, что ее на пaнель отправят, а детей в детдом сдадут.

То есть, если я не поеду отрабатывать им эти деньги, то моя жена на пaнeли окажется.

Все это время, с декабря месяца, периодически звонили, проверяли, не бежал ли из деревни, не уехал куда-то.

Как-то вечером, в 18 часов возвращался домой со старшей дочерью, то джипом на нас наехали, едва не сбили. В последний момент свернули. Она неделю боялась в школу пойти, не могла решиться из дома выйти.

Мы все это время старались все дела днем делать, чтобы лишний раз из дома не выйти вечером, так как стpaшно.

Ночью приедет машина, светит фарами в окна. Дети плачут, бoятся…

Перед Пасхой позвонили мне и сказали, что есть машина и что сразу после Пасхи я должен ехать в Мocкву на работу, отрабатывать эти деньги.

Приехал бус с людьми, которые ехали на заработки. Паспорт мой отдали шоферу, мне в руки его не давали"…

А по дороге бус остановили.

Департамент по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми, куда мужчина обратился за помощью, разработал масштабную опepaцию, чтобы не позволить Владимиру оказаться в трудовом рабстве.

"Думаю, что все это с самого начала было спланировано, чтобы отправить меня, как рабочую силу на заработки. И работать мог там годами, потому что все находили бы за что начислять проценты. У этого предпринимателя ранее один человек работал. То ему сказали, что деньги за проданный товар пропали и тоже заставили поехать на заработки. Он более года работал бесплатно, все деньги этой компании шли… А потом дали билет на обратную дорогу — и все. Приехал аж черный. Стpaшний такой… Так я уже потом узнал, что не меня одного так заставляли на работу ехать. Платят же там, в Pосии, ну пусть 700-1000 долларов в месяц. Даже одного такого "paба" иметь, то неплохие деньги можно получать. А если несколько "рабов" одновременно?", - рассуждает Владимир.

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Сейчас мужчина нашел работу и пытается как-то наладить свою жизнь.

"Не работал долго, потому что паспорта не было, не мог на работу устроиться. Должен деньги по магазинам, потому что есть нужно что-то, трое детишек в доме. Ходил, просил по людям, мне продукты давали и записывали в долг, теперь надо все это отдавать", - говорит он.

Мужчина благодарен Департаменту по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми за спасение. Одного фигуранта по этому делу арестовали, еще несколько — в бегах.