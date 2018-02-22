На Волыни арестован мужчина, который "сдавал" людей в рабство в Белоруссию

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Житель Волыни, который вывозил жителей Владимир-Волынского района в трудовое рабство в Белоруссию, арестован.

"27-летнему жителю Владимира-Волынского объявлено о подозрении в вербовке и перемещении на протяжении января-ноября 2016 4 мужчин в Республику Беларусь для трудовой эксплуатации и ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Пообещав безработным Волыни хорошие условия работы и достойные заработки, злоумышленник завозил их в село в Брестской области, где угрозами и насилием заставлял тяжело работать на сезонных работах в колхозе, а заработок присваивал. Кроме того, за каждого такого работника он получал средства от руководителя хозяйства", — сообщает прокуратура Волынской области.

Молодой человек, на содержании которого находится трое несовершеннолетних детей, ранее был осужден за совершение тяжкого телесного повреждения и хулиганство.

Согласно постановлению Луцкого суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие пострадавшие от действий злоумышленника лица и свидетели преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Тернополе студентов по подозрению в торговле людьми для трудовой и сексуальной эксплуатации.