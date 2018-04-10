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    Из Харькова. Деньги, женщины, стволы... Просто накрыли сеть борделей

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    Криминальные войны в Украине (362)

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    У организаторов борделя наверняка были связи в полиции, в том числе – в руководящем звене, считают силовики. Без подобной "крыши" такой "бизнес" вести невозможно.
    В Харькове устранили сеть борделей
    Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины

    РИА Новости Украина

    В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Киеве/Youtube
    В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры

    Полиции удалось закрыть сеть борделей, которая действовала в Харькове и Одессе. Об этом изданию Vgorode сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, пишет Елена Чернета.

    Кто организовал бордели 

    У борделей было трое организаторов: девушка и пара сожителей.

    Главный организатор – 31-летняя жительница Харькова родом из Донецкой области. Силовики утверждают, что у нее были "связи" в полиции, представители которой  "крышевали" ее незаконную деятельность.

    Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины
    У главного организатора борделей в Харькове нашли оружие

    Первый соорганизатор, 37-летняя харьковчанка, подбирала администраторов и работниц секс-бизнеса, следила за выходом девушек на "смену" и за дисциплиной, вела финансовый учет. Кроме того, она отвечала за конспирацию всего мероприятия.

    Секс-услуги. Архивное фото
    REUTERS
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    Второй соорганизатор, 38-летний выходец из Сумской области, занимался подбором сутенеров, разрабатывал правила и схемы деятельности "предприятия", отчитывался о прибыли.

    Все трое организаторов интимного бизнеса задержаны и сейчас находятся в СИЗО. Их действия закон расценивает как сутенерство (ч.3 ст. 303 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

    Что нашла полиция 

    В Харькове и Одессе в офисах преступной группировки были обнаружены администраторы сайтов, которые размещали объявления, и операторы, отвечающие на звонки. Силовики изъяли черновики финансовой документации, оргтехнику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, паспорта и анкеты секс-работниц, визитки борделей. Были задержаны около 30 женщин, которых подозревают в занятии проституцией.

    Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины
    Арестовали около 30 девушек, которых подозревают в проституции

    В Харькове в доме главного организатора полиция нашла 250 000 гривен, винтовку СВД, автомат с патронами, оргтехнику, интимные аксессуары, бухгалтерскую документацию. Все это было изъято.

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    В офисах и борделях копы также обнаружили 25 000 долларов и 50 000 гривен. У главных подозреваемых изъяли три машины представительского класса.

    Департамент внутренней безопасности Нацполиции
    В борделях нашли 50 000 гривен и 25 000 долларов

    В данный момент проводится проверка причастности к работе борделей сотрудников правоохранительных органов, в том числе – из руководящего звена.

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