КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Киевские правоохранители задержали гражданина Ирана, который продавал украинок для эксплуатации в борделях Германии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

"Работники киевской местной прокуратуры №7 совместно со следователями Подольского управления полиции в городе Киеве и работниками департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины разоблачили 29-летнего гражданина Ирана, который вербовал украинских женщин для работы в борделях Германии и непосредственно в порнобизнесе", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры города.

пресс-служба прокуратуры Киева В Киеве задержан иранец, продававший украинок в немецкие бордели

По данным правоохранителей, злоумышленник знакомился с девушками через интернет и предлагал высокооплачиваемую работу за рубежом, а именно: 140 евро за час интимных услуг, половину из которых женщины должны были бы отдавать своим сутенерам. Кроме того, иранец обещал им оплатить денежные расходы, связанные с пересечением государственной границы.

Сообщается, что во время попытки вывезти двух украинок в Германию через международный аэропорт "Борисполь" правоохранители задержали злоумышленника, а в ходе обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время задержанному готовятся сообщить о подозрении по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека" УК Украины и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес.