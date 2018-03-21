Коммунисты требуют закрыть бордель с секс-куклами в Париже

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Власти Парижа получили несколько жалоб на первый французский бордель с секс-куклами вместо проституток, сообщает The Local.

Недовольство новшествами в борделе выразили несколько коммунистов из Парижского совета, ссылаясь на его аморальность, а также феминистки, отметившие, что бордель пропагандирует культуру насилия.

"Разве мы можем оправдывать существование бизнеса, который основан на симулировании изнасилования женщин?" — цитирует издание представительницу движения за права женщин Лоррэн Кестю.

Парижская полиция уже провела проверку публичного дома и не обнаружила никаких нарушений закона. "Нельзя обвинить мужчину в изнасиловании куклы. Это сопоставимо с тем, что женщина написала бы жалобу на дилдо", — заявили полицейские. По их словам, бордель оформлен как игровой центр.

Напомним, что в новом борделе клиенты могут взять напрокат одну из четырех кукол, чьи фотографии предоставлены на сайте. Адрес заведения не указан: клиенту придется внести предоплату, чтобы получить инструкции, как туда добраться.

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Часовая аренда секс-игрушки стоит 89 евро, за два часа придется отдать 149 евро. Доплатив 19 евро в заведении можно получить шлем виртуальной реальности. Парам придется заплатить 120 евро за час.