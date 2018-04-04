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    В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры

    (обновлено: )392
    Полицейские разоблачили бордель, замаскированный под стрип-клуб. Члены преступной группы обустроили его на улице Большая Васильковская в Киеве. Клиенты за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.
    ГУ НП в Киеве/Youtube

    В состав преступной группы входили 27-летняя организатор и трое соучастников. Женщина занималась распределением обязанностей и денег между участниками, а ее помощники искали и вербовали девушек.

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    В развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, преимущественно иностранцы, сообщает пресс-служба столичной полиции. Стоимость "взрослых" развлечений составляла от 2500 гривен в час. Половину денег девушки отдавали организаторам преступной деятельности.

    Изъяты деньги, телефоны, системные блоки, серверы и прочее.

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