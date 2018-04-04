В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры

В состав преступной группы входили 27-летняя организатор и трое соучастников. Женщина занималась распределением обязанностей и денег между участниками, а ее помощники искали и вербовали девушек.

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В развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, преимущественно иностранцы, сообщает пресс-служба столичной полиции. Стоимость "взрослых" развлечений составляла от 2500 гривен в час. Половину денег девушки отдавали организаторам преступной деятельности.

Изъяты деньги, телефоны, системные блоки, серверы и прочее.