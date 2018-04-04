В Одессе разоблачили сеть борделей, которую "крышевали" правоохранители

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в ходе расследования правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая действовала в нескольких городах Украины.

"Установлено, что участники группировки организовали незаконную деятельность по предоставлению услуг интимного характера. В частности, они вербовали женщин для занятия проституцией, контролировали их деятельность и получали средства. В рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных обысков в Одессе и Харькове, в ходе которых изъяты десятки мобильных телефонов, сотни сим-карт, черновую финансовую документацию, паспорта и анкеты женщин, винтовку СВД, автомат Форт Моссберг и патроны к нему, а также «секс-принадлежности», оргтехнику, бухгалтерские учеты и около 300 тыс гривен", — сообщает прокуратура Одесской области.

По информации УНИАН, организатор группы – 31-летняя уроженка Донецкой области, живущая в Харькове и имевшая широкий круг знакомств, в том числе среди работников правоохранительных органов, к которым она обращалась для решения возникающих проблем в бизнесе.

Организаторы борделей задержаны.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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