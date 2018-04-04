наверх
04.04.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одессе разоблачили сеть борделей, которую "крышевали" правоохранители

    (обновлено: )5601
    Одесская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 303 УК Украины (сутенерство, совершенное группой лиц).
    Работницы одесского борделя
    od.gp.gov.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в ходе расследования правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая действовала в нескольких городах Украины. 

    В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Киеве/Youtube
    В Киеве накрыли бордель: оперативные кадры

    "Установлено, что участники группировки организовали незаконную деятельность по предоставлению услуг интимного характера. В частности, они вербовали женщин для занятия проституцией, контролировали их деятельность и получали средства. В рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных обысков в Одессе и Харькове, в ходе которых изъяты десятки мобильных телефонов, сотни сим-карт, черновую финансовую документацию, паспорта и анкеты женщин, винтовку СВД, автомат Форт Моссберг и патроны к нему, а также «секс-принадлежности», оргтехнику, бухгалтерские учеты и около 300 тыс гривен", — сообщает прокуратура Одесской области.

    По информации УНИАН, организатор группы – 31-летняя уроженка Донецкой области, живущая в Харькове и имевшая широкий круг знакомств, в том числе среди работников правоохранительных органов, к которым она обращалась для решения возникающих проблем в бизнесе.

    Организаторы борделей задержаны.

    Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

    Ранее внефракционный нардеп Надежда Савченко сообщила, что в ВСУ ее сексуально домогался начштаба военной части, где она служила.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП