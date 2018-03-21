РИА Новости Украина

Наша встреча была случайной. Почему именно мне приоткрыла завесу в свою жизнь эта девушка? Я не знаю. Возможно, это как синдром случайного пассажира — вы не виделись раньше и маловероятно что увидитесь снова — тогда не так трудно открывать дyшу. Этот рассказ не оставил меня равнодушной, пишет shocked.news.

История от первого лица

"Свою юность я прожила в глухом селе Закарпатья, туда зимой даже трудно было доехать. Я любила эти места и природу, она там особая, там особенный воздух, только там я могу вдохнуть полной гpyдью. Когда пришло время выбирать будущую профессию, сомнений не было — романо-германская филология, мне хорошо давался английский язык.

Читайте также: Прощай, оружие! Заставят ли нардепов сдать пистолеты?

Да и вообще я хорошо училась, родители всегда радовались и возлагали на меня большие надежды. Я была самой старшей в семье, кроме меня еще было трое детей.

Успешно сдала вступительные экзамены, попала на государственный заказ и получила комнату в общежитии, еще с двумя девушками. Меня выбрали старостой группы, и так потекла моя студенческая жизнь. Денег всегда не хватало, родители помогали, как могли, деньгами или едой. С девушками мне очень повезло, мы стали одним целым, всегда друг друга подтягивали — я у них была интеллектуальным центром, они у меня развлекательным. Даже не знаю, как бы в начале сложилась моя жизнь в городе, если бы не они.

Сама по себе я была застенчивая, а к тому же еще и комплексы из-за отсутствия хорошей одежды — мой стиль оставлял желать лучшего, а не было где взять денег. Конечно, некоторыми вещами мы обменивались с девушками, а если точнее, то они просто мне позволяли носить что-то свое, но такая ситуация меня не устраивала, встал вопрос, где устроиться на работу. Поэтому после сдачи сессии, на период летнего отдыха, я устроилась официанткой в кафе.

Рабочие будни утомляли, но я радовалась тому, что у меня будут деньги и за лето я немного подтяну свой имидж и не буду так зависеть от родительской помощи. Я работала практически без выходных, за исключением нескольких раз, когда ездила к родным.

За время работы у меня появилось много новых интересных знакомств, одно из таких изменило мою жизнь.

Читайте также: Из нас сделали идиотов, уровень преступности выше, чем в 90-тые — Кур

Однажды к нам пришла мужская компания, разговаривали на английском, поэтому заказ принимала я, так как единственная из персонала свободно владела языком. Время от времени они наведывались в наше кафе, я уже знала их предпочтения, мы обменивались шутками и они всегда оставляли хорошие чаевые.

Тогда я и познакомилась с Марком. Он с самого начала привлек мое внимание — симпатичный, культурный, стильно одетый с пронзительным взглядом и красивой улыбкой. Несколько раз он пытался пригласить меня на встречу, но я отказывалась от предложений. Иногда он заходил на кофе и у него была такая "фишка" — угощать меня шоколадом, который привозил из поездок. Марк рассказывал мне, что женат, имеет взрослых детей, его семья проживает в Германии. Сам он там имеет бизнес и хочет попробовать его наладить на Западной Украине, поэтому вынужден ездить между двумя странами.

Наши встречи перешли в дружбу, мы общались все чаще и, как это часто бывает в таких случаях, переросли в отношения. Наш роман настолько быстро и бурно начался, что уже через месяц Марк пригласил меня жить к себе. Поэтому из общежития, не долго думая, я переехала к нему на квартиру. Он стал чаще приезжать, дольше оставаться в Ужгороде.

Мой мир начал вращаться вокруг Марка. Началась учеба, пары, сессии, поэтому с работы я уволилась. Для него я была успешной студенткой, лучшей любовницей и образцовой хозяйкой. Я пыталась быть его праздником, музой, поддержкой и другом. Хотя трудно было понимать, что у него есть семья, но моменты, проведенные вместе, закрашивали все негативные мысли.

Мы готовились к празднованию Нового года. Любимый планировал остаться со мной, моей радости не было предела. За пару дней до Нового года уехала к родителям, поздравила всех с подарками, сообщила, что останусь в городе праздновать с однокурсниками, а на самом деле отказалась от студенческой вечеринки и дружеского корпоратива, чтобы быть с ним.

Мы уже купили елку, придумали новогоднее меню, я готовилась к празднику, как к какому-то важному событию в жизни.

Читайте также: АТО закончилось, но в Донбассе не будет перемен

31 декабря я пришла домой из супермаркета и едва открыла дверь с пакетами в руках — я накупила продуктов и подарок Марку, поэтому была счастлива и в хорошем настроении. Решила спрятать подарок в шкаф, пока его не было дома.

Открыла шкаф, а там наполовину пусто. Я сначала не могла понять, что не так? Он переложил вещи? Нас ограбили? Когда пришла в себя, оказалось, что там нет только вещей Марка. Медленно я обошла квартиру, чтобы окончательно убедиться — это не страшный сон, все его вещи загадочно пропали. Набрала номер телефона любимого и услышала: "Абонент временно недоступен", я автоматически набирала и слышала то же еще несколько раз.

Нет, это новогодняя шутка наверное — думала я. Но мои надежды оборвались, когда на кухне я нашла бумажку, где его рукой было написано: "Вынужден покинуть страну на неопределенный период. Так сложились обстоятельства. Извини. Целую. Марк".

Далее были немые слезы. Они просто капали на бумажку, размывая текст. Сначала в голове было пусто. А потом только одни вопрос: "Почему? За что? Неужели это расплата за украденное на полгода счастье?! Неужели это наказание за проведенные грешно минуты?!". В тот момент я физически почувствовала, как болит дyша, как сердце pвeтся на части. Это была боль весом в тонны. Он был для меня всем — этого всего не стало.

Затем началась истерика. Из шкафа полетели мои вещи, я выметала их с такой ненавистью, потому что большинство из них куплены Марком — все культурное, классическое и изысканное, ни одного бесстыдного платья или короткой юбки — он хотел меня видеть такой, я была его невинная девочка, которую он называл нимфой, любил мои длинные волосы. А любил ли он меня? Мне казалось что да, но теперь, после прочитанных сухих слов, уехав без всяких объяснений, разве так делают с теми, кого любят?

Я взяла бутылку шампанского, которое мы приготовили на праздничный стол, откупорили, налила в бокал и выпила за начало новой жизни без него. Потом взяла ножницы и обрезала свои волосы. И повесила этот длинный хвост на верхушку новогодней елки. Оделась. Сделала макияж. Вызвала такси. Взяла сумки с продуктами, которые так и остались у дверей, и поехала к друзьям встречать Новый год.

Они знали, что я не буду праздновать с ними, поэтому мое появление было неожиданным, а мой вид ошеломил всех. Слегка пьяная, в высоких сапогах, коротких шортах, которые были сделаны из штанов за пять минут, с красной помадой, коротко остриженная — вчерашняя отличница, староста группы, и примерная девочка — я стояла в дверях и смотрела на их удивленные лица.

Читайте также: Что почем? Украина арестовала активы "Газпрома"

Все, что было в ту ночь, слилось в одно пьянящее гуляние, шумно и весело провели год, как обычно бывает на студенческих вечеринках. Я сказала девушкам, что остаюсь с ними в общежитии, и попросила забрать мои вещи из квартиры, не хотела возвращаться туда. Время для меня разделилось на "до" и "после" Нового года.

Девушки привезли мне оттуда подарок, от него. Под елкой они нашли коробочку с надписью "Любимой нимфе", а внутри — дорогая заколка для волос. Волосы девушки тоже забрали. Вот такая ирония судьбы.

Новогодне-рождественские праздники заканчивались, а я не могла остановиться, праздновала каждый день, пьяным вечеринкам не было конца: дискотеки, клубы, кафе, рестораны, я отрывалась на полную, брала от жизни все. Видимо, так я хотела заглушить эту боль от потери любимого человека. А возможно я самоутверждалась в собственных глазах?!

Конечно, чтобы так жить, гулять и ни в чем себе не отказывать, нужны были средства. Откуда я их брала?! У меня всегда были мужчины, которым нужно было мое внимание, а мне — их деньги.

Именно так я стала на путь пpocтитyции, так как, сами понимаете, чем я могла расплатиться за выпивку, а дальше и "легкий кайф"? Только собственным телoм.

Было ли у меня чувство вины перед собой и своей совестью? Нет. Все слилось в одно грязное существование, где я нашла себе приют.

А позже я узнала, что моя подруга уже давно занималась древней профессией и даже подумывала расширить географию своих возможностей, а именно — поехать покорять столицу.

Не долго думая, я составила ей компанию. Через знакомых мы вышли на столичного cyтенepа и поехали на "собеседование".