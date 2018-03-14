Из Тернополя. Да, я - проститутка, и муж не против. Деньги всем нужны

РИА Новости Украина

Найти проститутку в Тернополе не сложно. Они есть, и их услуги не стоят заоблачных сумм. Правда риски, о которых не думают клиенты, серьезные, пишет местное издание "20 минут".

"Задержали сутенера и проституток", "разоблачили преступную группу, которая предоставляла сексуальные услуги", "студентки зарабатывали, торгуя телом" — сообщение от правоохранителей подобного содержания в информационном пространстве Тернополя встречаются часто. Спрос и предложение есть постоянно. Вместе с тем полицейская статистика говорит, что "проституток гоняют".

Пять лет назад наши корреспонденты через соцсети нашли проституток в Тернополе, чтобы доказать: найти развлечение, даже не выходя из дома, просто, и проституция в городе "живет и процветает". Готовя этот материал, воспользовались старыми контактами. Часть из жриц любви до сих пор работают в профессии. Мотивы у женщин разные. Но основной — деньги.

ГУНП в Тернополе Задержанная в Тернополе проститутка

800 гривен час

К слову, предложения "интересно" провести время можно увидеть не только в соцсетях или в он-лайн объявлениях. Даже в бумажных газетах существуют рубрики, где есть объявления и от проституток.

Женщины неохотно поддерживают диалог, но слова "или расскажешь, или даем скрины в статью" настраивают на беседу. Важную роль сыграло обещание конфиденциальности.

"Предоставляю только классику. Цена 800 гривен час. Все в презервативе. Место мое, - очевидно по привычке озвучивает "важную информацию" 32-летняя Виктория. - В день имею семь-восемь клиентов, работаю до 23 часов. Каждый день. Большинство женаты, постоянные (клиенты — ред.). Никому плохо не делаю, семей не разваливают. Работаю сама, ни с кем не делюсь. В конце концов, а где я еще буду иметь пять тысяч в день?"

Многие предоставляющие секс-услуги за деньги имеют семьи. 35-летняя Оксана замужем, воспитывает ребенка. Проституция для нее — и заработок, и развлечение. ГУ НП в Киеве/Youtube В центре Киева накрыли элитное казино с проститутками

"Муж не возражает, — говорит Оксана. — Зарабатываю больше, чем он. Из друзей никто не знает. Это просто секс, за который еще и платят. Встречаюсь в зависимости от настроения. Не каждый день…".

К венерологу — семьями

Пользование платными секс-услугами может выйти боком не только клиентам, но и их половинкам. Как неофициально рассказывают врачи-венерологи, едва ли не треть их пациентов заразились TORCH-инфекциями от проституток. Еще треть — жены или партнеры поклонников клубнички за деньги.

"Если человек заразился венерическим заболеванием, то в 90% эта болячка будет и у партнера, — говорит врач-венеролог. - Соответственно и лечить надо обоих. Часто такие ситуации приводят к разводам".

Проститутки — это группа риска, отмечают медики. Вместе с тем, учета проституток или статистики распространения заболеваний через половые связи с проститутками в медучреждениях не ведут.

"Надо помнить, что около 75% заболеваний, о которых идет речь, передаются половым путем", — отмечает эпидемиолог специализированного амбулаторно-поликлинического отделения профилактики и лечения ВИЧ-инфекции областного наркодиспансера Тамара Буртняк.

Клиентов не наказывают

Вопрос о "отношения" с правоохранителями проститутки избегают. Полицейская статистика говорит, что "проституток гоняют".

За десять лет в области составили 654 протокола на лиц, которые занимались проституцией. В прошлом году зафиксировали 27 случаев. Обнаружили четырех сутенеров, сообщили в полиции.

Наказание за занятие проституцией влечет предупреждение или штраф от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Если лицо застигнуто при совершении преступления повторно в течение года после наложения административного взыскания, то наказание влечет за собой наложение штрафа от 136 до 255 грн. Клиентам за пользование услугами проституции законом не предусмотрено никакого наказания, отмечает автор статьи Назар Захаренко.

"На лиц, занимающихся проституцией, правоохранители составляют протокол об административном правонарушении по статье 181-1 КУпАП (Занятие проституцией — авт.), — рассказывает начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета. - В случае, если на лицо составлен административный протокол за занятие проституцией, составляется электронная карточка, в которую вносят все данные проститутки с ее фотографией. После чего данную электронную карточку передают в соответствующее подразделение для пополнения базы данных в категории "Проститутки". Что до сутенеров, то им грозит от трех до семи лет лишения свободы, в соответствии со статьей 303 Уголовного кодекса Украины".

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Справка:

654 — протоколы за проституцию составили правоохранители за 10 лет

800 грн — средняя стоимость часы досуга с проституткой в Тернополе

85-170 грн — штраф за занятие проституцией

3-7 лет заключения грозит сутенерам.