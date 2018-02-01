ТОП тем Украины: флаг ОУН над Львовом, новая "украинская школа"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Николаеве обсуждают миллионы из бюджета на покупку недостроя, во Львове — утвержденный порядок использования флага ОУН, в Днепре — бумажную волокиту со справками, а в Хмельницком — как учатся первоклассники по пилотной программе "новая украинская школа".

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Николаев: "Афера года, или Как в Николаеве купили заброшенный недострой за 11 млн"

В конце уходящего 2017 года в Николаеве грянул скандал, разрастись на полную мощь которому помешали новогодние праздники. На заседании депутатской комиссии вдруг "всплыла" информация о том, что город купил заброшенный недострой на Намыве. Сенсацией стал даже не сам факт покупки, а сумма, которая была потрачена из городского бюджета — более 11 миллионов гривен.

Деньги, скажем прямо, немалые: в переводе на востребованную нынче американскую валюту – почти 400 тысяч долларов!

novosti-n.org В Николаеве купили заброшенный недострой за 11 млн

Львов: "Наш ответ Чемберлену: Львовский облсовет рекомендовал поднимать красно-черные флаги на админзданиях"

Депутаты Львовского облсовета утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на Львовщине во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев. За соответствующее решение проголосовали 62 депутата во вторник, 30 января на заседании сессии Львовского облсовета.

Депутаты рекомендовали поднимать красно-черные флаги у административного здания Львовского облсовета на ул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине:

1 января, во время празднования дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

3 февраля, в день создания ОУН;

5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;

14 июня, в день рождения первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича;

30 июля, в день создания Украинской военной организации;

14 октября, в День защитника Украины и день создания УПА; в день создания Украинского главного освободительного совета.

Харьков: "Сухой дождь, гнездо-капля, сенсорная зона: под Харьковом открыли инклюзивно-ресурсный центр"

В Балаклее открыли первый в области инклюзивно-ресурсный центр. Новое учреждение рассчитано на детей от 3 до 18 лет. Занятия проводятся в игровой форме по новейшим методикам.

…Центр имеет современное оборудование и разделен на несколько зон. Так, в светлой сенсорной зоне есть система шведских стенок с веревочным набором, мячи-кресла, батут, игровой уголок "сухой дождь", который стимулирует тактильную систему, игровой и массажный коврики, "массажные полусферы", которые снимают мышечное напряжение и улучшают кровообращение, мягкий модульный конструктор, развивающий у детей воображение и моторику.

kh.vgorode.ua Под Харьковом открыли инклюзивно-ресурсный центр

kh.vgorode.ua Под Харьковом открыли инклюзивно-ресурсный центр

Днепр: "Справка о справке в Днепре"

Мэрия старательно "убивает бюрократию", но для получения простейшей справки приходится пока тратить десять дней.

…На прошлой неделе местные СМИ распространили радостную и победную реляцию о том, что в городе якобы "отменили справки о составе семьи". Те самые, за которыми сегодня приходится стоять в недельных очередях и которые от горожан не требуют разве что в поликлинике, когда человек приходит сдавать анализы мочи.

…Ежемесячно справку о составе семьи заказывают до 40 тысяч горожан. А в пиковые месяцы, к примеру, когда люди идут оформлять субсидию, эта цифра увеличивается до 100 000 человек в месяц! Но в электронный реестр при этом за прошедшие полтора года внесены данные всего о 230 тысячах горожан. Эти попавшие в реестр счастливчики могут получить так называемую повторную справку о составе семьи через компьютер в ЦНАПе.

Хмельницкий: "Наш репортаж: урок-квест с родителями, или как учатся хмельницкие первоклассники по новой программе"

Участником пилотного проекта "Новая украинская школа" и первопроходцем стала Хмельницкая специализированная школа I ступени №30. Именно здесь – два экспериментальных класса первоклашек.

…Первый урок – интегрированный. Во время такого занятия сочетаются сразу несколько учебных предметов: чтение, письмо, труд, математика. Благодаря этому ученики могут воспринять и осмыслить определенное понятие. Интегрированный урок начинается с информационной минутки: дети вспоминают, какое сегодня число, день недели. Вариантов много: кто-то еще "живет" вчерашним днем, у кого уже выходные наступили. Разговор проходит очень живо. Дети энергично отвечают на все вопросы учителя, не стесняясь ошибиться.

ye.ua Как учатся хмельницкие первоклассники по новой программе

Совсем скоро руководитель класса сообщает: "Сегодня у нас квест. Кто знает, что означает это слово?" Дети активно выражают свои мысли, отвечая на вопрос учительницы. "Квест — это когда надо идти на север, юг, запад и на восток", — слышится в ответ. "Это когда есть какое-то задание, и его надо выполнять", — продолжают школьники. Потом первоклассники оценивают свое отношение к теме недели по шкале от одного до десяти. Шкала оценки расположена на доске и каждый ставит отметку в соответствующей цифрой.