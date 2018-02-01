ТОП тем Украины: флаг ОУН над Львовом, новая "украинская школа"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
В Николаеве обсуждают миллионы из бюджета на покупку недостроя, во Львове — утвержденный порядок использования флага ОУН, в Днепре — бумажную волокиту со справками, а в Хмельницком — как учатся первоклассники по пилотной программе "новая украинская школа".
Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.
Николаев: "Афера года, или Как в Николаеве купили заброшенный недострой за 11 млн"
В конце уходящего 2017 года в Николаеве грянул скандал, разрастись на полную мощь которому помешали новогодние праздники. На заседании депутатской комиссии вдруг "всплыла" информация о том, что город купил заброшенный недострой на Намыве. Сенсацией стал даже не сам факт покупки, а сумма, которая была потрачена из городского бюджета — более 11 миллионов гривен.
Деньги, скажем прямо, немалые: в переводе на востребованную нынче американскую валюту – почти 400 тысяч долларов!
Львов: "Наш ответ Чемберлену: Львовский облсовет рекомендовал поднимать красно-черные флаги на админзданиях"
Депутаты Львовского облсовета утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на Львовщине во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев. За соответствующее решение проголосовали 62 депутата во вторник, 30 января на заседании сессии Львовского облсовета.
Депутаты рекомендовали поднимать красно-черные флаги у административного здания Львовского облсовета на ул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине:
1 января, во время празднования дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;
3 февраля, в день создания ОУН;
5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;
14 июня, в день рождения первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца;
30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича;
30 июля, в день создания Украинской военной организации;
14 октября, в День защитника Украины и день создания УПА; в день создания Украинского главного освободительного совета.
Харьков: "Сухой дождь, гнездо-капля, сенсорная зона: под Харьковом открыли инклюзивно-ресурсный центр"
В Балаклее открыли первый в области инклюзивно-ресурсный центр. Новое учреждение рассчитано на детей от 3 до 18 лет. Занятия проводятся в игровой форме по новейшим методикам.
…Центр имеет современное оборудование и разделен на несколько зон. Так, в светлой сенсорной зоне есть система шведских стенок с веревочным набором, мячи-кресла, батут, игровой уголок "сухой дождь", который стимулирует тактильную систему, игровой и массажный коврики, "массажные полусферы", которые снимают мышечное напряжение и улучшают кровообращение, мягкий модульный конструктор, развивающий у детей воображение и моторику.
Днепр: "Справка о справке в Днепре"
Мэрия старательно "убивает бюрократию", но для получения простейшей справки приходится пока тратить десять дней.
…На прошлой неделе местные СМИ распространили радостную и победную реляцию о том, что в городе якобы "отменили справки о составе семьи". Те самые, за которыми сегодня приходится стоять в недельных очередях и которые от горожан не требуют разве что в поликлинике, когда человек приходит сдавать анализы мочи.
…Ежемесячно справку о составе семьи заказывают до 40 тысяч горожан. А в пиковые месяцы, к примеру, когда люди идут оформлять субсидию, эта цифра увеличивается до 100 000 человек в месяц! Но в электронный реестр при этом за прошедшие полтора года внесены данные всего о 230 тысячах горожан. Эти попавшие в реестр счастливчики могут получить так называемую повторную справку о составе семьи через компьютер в ЦНАПе.
Хмельницкий: "Наш репортаж: урок-квест с родителями, или как учатся хмельницкие первоклассники по новой программе"
Участником пилотного проекта "Новая украинская школа" и первопроходцем стала Хмельницкая специализированная школа I ступени №30. Именно здесь – два экспериментальных класса первоклашек.
…Первый урок – интегрированный. Во время такого занятия сочетаются сразу несколько учебных предметов: чтение, письмо, труд, математика. Благодаря этому ученики могут воспринять и осмыслить определенное понятие. Интегрированный урок начинается с информационной минутки: дети вспоминают, какое сегодня число, день недели. Вариантов много: кто-то еще "живет" вчерашним днем, у кого уже выходные наступили. Разговор проходит очень живо. Дети энергично отвечают на все вопросы учителя, не стесняясь ошибиться.
Совсем скоро руководитель класса сообщает: "Сегодня у нас квест. Кто знает, что означает это слово?" Дети активно выражают свои мысли, отвечая на вопрос учительницы. "Квест — это когда надо идти на север, юг, запад и на восток", — слышится в ответ. "Это когда есть какое-то задание, и его надо выполнять", — продолжают школьники. Потом первоклассники оценивают свое отношение к теме недели по шкале от одного до десяти. Шкала оценки расположена на доске и каждый ставит отметку в соответствующей цифрой.