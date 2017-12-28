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    Репортажи

    В Тернополе женщину чуть ли не линчевали за русизм

    (обновлено: )45323
    Продавщица минут 5 отчитывала женщину за русский язык, сепаратизм и войну на Востоке страны, хотя сама при этом использовала отнюдь не литературную лексику, рассказывает очевидец.
    Русский язык
    Из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Исправлять других, когда они делают ошибки в письменной или устной речи, стало модным. Хотя далеко не всегда подобные замечания уместны и корректны. Об одном из таких происшествий в Тернополе пишет Наталья Червак.

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    20minut.ua
    Из Тернополя: чем жизнь там отличается от жизни здесь?

    Началось… "Не з наступаючим, а с прийдешнім!"

    Отдельные люди-миссионеры решили, что главной задачей в заключение года является исправить каждого. Понимаю, что все мы стремимся к чистоте языка, но иногда это выглядит как-то совсем тупо… 

    Была сегодня на секонде. Нашла два хороших свитера, которые можно распустить. Не секрет, что моя мама вяжет на фронт носки военным, а я иногда поставляю ей нитки. Так вот, на кассе встретила женщину, стоящую впереди меня. То ли бомж, то ли пьющая. Потому что запах и внешний вид оставляли желать лучшего. Однако это не так важно. Женщина тоже выбрала какой-то свитер. На прилавок высыпала копейки. Считала долго, однако необходимых 40 гривен не было.

    Я уже подумала заплатить за нее, когда продавец вдруг предложила – "донесете". Женщина поблагодарила и уже хотела уходить, но на прощание выдала то самое "З наступаючим…"

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    Следующие 5 минут превратились в невесть что. Продавщица свысока и с нетерпением костерила бедную женщину за русский язык, сепаратизм и войну на Востоке страны. Та стояла, опустив голову. Затем смахнула ладонью гору копеек с прилавка:

    – Знаете, не нужен мне этот свитер…

    К чему я?

    pro.te.ua
    Секонд Хенд в Тернополе

    Было неприятно. Просто тупо. Не все у нас филологи, и филологи не говорят литературно. Кто-то умеет исправить легко, подсказать. Другие делают из этого такую трагедию! Знаю, сейчас полетят в меня камни, но давайте уважать друг друга и поучать хотя бы вежливо. А нет, так выбросьте из своего лексикона еще и "окей", "типа", "конешно", "воопше", "кароче" – именно так говорила и продавец.

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    Во всяком случае, помни, что ты человек!

    С Новым годом и Рождеством вас!

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