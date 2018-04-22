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    Спорт

    Главный тренер "Зари" попал в больницу после матча с "Мариуполем"

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    По информации СМИ, главного тренера футбольного клуба "Заря" Юрия Вернидуба доставили в больницу. Из-за недомогания он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
    Юрий Вернидуб
    zarya-lugansk.com

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб из-за недомогания не пришел на пресс-конференцию после победы над "Мариуполем".

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    После серии крупных поражений луганская "Заря" сумела победить "Мариуполь" со счетом 3:1.

    По информации журналистов программы "Профутбол", главного тренера луганчан Юрия Вернидуба доставили в больницу. Однако причины пока что не озвучиваются.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" разгромило "Верес" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

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