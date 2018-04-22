Киевское "Динамо" разгромило "Верес" во Львове

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" разгромило "Верес" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

Воскресная игра во Львове завершилась победой киевлян со счетом 4:1. Дубль в составе "Динамо" сделал Артём Беседин (47-я и 53-я минуты). Еще по мячу забили Денис Гармаш (14) и Дерлис Гонсалес (90). У "Вереса" отличился Жулио Сезар (51).

"Динамо" набрало 63 очка и на три балла отстает от лидирующего донецкого "Шахтера". "Верес" с 33 очками идет на шестом месте.

Ранее футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" пробились в финал Кубка Украины.

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